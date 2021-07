Twitter officialise plusieurs nouveaux outils pour protéger votre vie privée

Depuis déjà plusieurs mois, Twitter multiplie les nouvelles fonctionnalités sur sa plateforme. Après avoir officialisé les Super Follows, et la possibilité de soutenir ses personnalités préférées via un abonnement mensuel, la plateforme à l’oiseau bleu réfléchit désormais à de nouvelles manières de partager du contenu, notamment via la mise en place des “trusted friends” (amis de confiance dans la langue de Molière).

We hear y'all, toggling your Tweets from public to protected, juggling alt accounts. It could be simpler to talk to who you want, when you want.

With Trusted Friends, you could Tweet to a group of your choosing. Perhaps you could also see trusted friends' Tweets first. pic.twitter.com/YxBPkEESfo

— A Designer (@a_dsgnr) July 1, 2021