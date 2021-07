Space Jam : Nike et Xbox s’associent pour la création d’un bundle

Celui-ci va contenir une paire de sneakers LeBron 18 Low ainsi qu’une manette, et tout cela aux couleurs du film.

© Nike

La date de sortie du film Space Jam : Nouvelle Ère approche puisqu’il sera dans nos salles obscures dès le 14 juillet prochain. Pour l’occasion, Microsoft avait déjà dévoilé sortir un jeu, partiellement conçu par les joueurs, ainsi que d’une collection de trois manettes différentes à l’effigie du film. Toutefois, une quatrième manette va bientôt être disponible puisqu’un bundle très spécial a été annoncé en collaboration avec Nike.

Le bundle est composé d’une paire de sneakers Nike LeBron 18 Low au design coloré et surtout asymétrique, ainsi que d’une manette Xbox sans fil. Une des deux chaussures est bleue et l’autre est dans les tons crème. Elles sont remplies de petites touches colorées qui rappellent le caractère à la fois humoristique et déjanté du film qu’elles représentent. On peut aussi y voir le logo de celui-ci sur les languettes avant.

Quant à la manette, elle est à l’effigie de deux personnages que l’on connaît bien et qui ont bercé l’enfance de la plupart des gens lisant ces lignes : Bip Bip et Coyote. La manette revêt un design qui a été largement inspiré par la course poursuite de ces deux icones du dessin-animé. C’est également le cas pour les chaussures dont les couleurs dominantes sont celles des deux personnages.

Prix et disponibilité

Le bundle sera disponible à l’achat exclusivement via le site et l’application Nile SNKRS le 15 juillet prochain. Cette date a été confirmée pour une sortie en Amérique du Nord. Pour le moment, le prix n’a pas été dévoilé, il faudra attendre des nouvelles de Nike ou bien la date de sortie pour le connaître. Il s’agit d’une édition limité, les stocks risquent de s’écouler en une fraction de seconde. Il faudra donc être motivé (et chanceux) pour mettre la main dessus.