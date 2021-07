Soldes : Dyson fait le buzz, son mythique aspirateur est en chute libre

Vous rêvez de passer l'aspirateur avec un Dyson ? Ce week-end, vous n'avez plus aucune raison de ne pas craquer. Ce sont des prix exceptionnels sur les V8, V10 et V11 qui sont disponibles. Le stock est limité, les premières ruptures ont déjà eu lieu.

© Dyson

Pendant les soldes, on avait rarement vu des remises aussi fortes sur des marques premium comme Dyson (ou Apple). Alors que ces dernières n’apprécient pas du tout les remises, certains revendeurs s’y tentent pour séduire le grand public. Ce week-end, Cdiscount et Darty sont tout simplement extra. Si vous voulez acheter un aspirateur Dyson de qualité, il faut foncer.

Si les derniers modèles d’aspirateurs Dyson peuvent dépasser les 600 euros pièce, nous vous conseillons de regarder des modèles qui plus anciens. Les différences (puissance et autonomie) sont assez minimes, le rapport qualité prix peut donc être bien plus séduisant. Par exemple, le Dyson V10 Motorhead est à 379 euros au lieu de 429 euros sur Cdiscount, c’est une pépite.

Voir l’offre sur le V10

Pour nous, le Dyson V10 chez Cdiscount est le meilleur produit : il est récent, de qualité et peu cher. Si vous cherchez à débourser encore moins, il y a une autre offre absolument excellente chez Darty. C’est le modèle encore antérieur au V10, le Dyson V8 Absolute, qui chute à 329 euros au lieu de 399 euros. Pour un peu plus de 300 euros, c’est vraiment une très bonne affaire.

Voir l’offre sur le V8

Enfin, le troisième et dernier aspirateur Dyson qui est à prix barré, c’est le V11 Outsize. C’est le dernier modèle qui a été mis sur le marché, mais il est plus cher que les autres autres. Sa particularité, c’est que sa brosse est 25% plus large, le collecteur 50% plus grand et l’autonomie quasiment doublée. Il est idéal pour ceux qui ont de très grands logements (supérieurs à 200 m2). De cette manière, l’aspirateur saura tenir sur toute la surface, sans fil et sans avoir à vider le collecteur. Ce modèle V11 chute à 599 euros au lieu de 799 euros, soit quand même 200 euros d’économie.

Dyson, une marque prisée lors des soldes

Si vous cherchez un aspirateur Dyson depuis longtemps, vous savez qu’il n’y a quasiment jamais de remise. Il faut donc savoir patienter parfois très longtemps pour obtenir un rabais de 30 à 100 euros. Ces soldes d’été sont assez extra dans leur qualité, et les offres sur Dyson sont inédites pour certaines. Il faut toutefois être rapide car le stock va vite disparaitre.

Hier encore, Cdiscount avait du stock sur l’aspirateur Dyson V8 à un tarif ultra agressif. Malheureusement, il faut tirer un trait dessus et se contenter des autres modèles qui sont disponibles. Si vous voulez mettre le prix le plus bas, le V8 chez Darty est un excellent choix. Le modèle Absolute vient avec toutes les brosses pour nettoyer tous types de surfaces.

Pour autant, on ne peut que vous inciter à partir sur le Dyson V10 Motorhead à prix cassé chez Cdiscount. Cet aspirateur est un peu plus récent, plus puissant (notamment au niveau de la qualité d’aspiration), plus endurant et moins bruyant. Au final, moyennant 50 euros en plus, vous avez un produit d’une nouvelle génération avec de vrais avantages. Sur la durée, c’est un bon investissement.

En optant pour un aspirateur Dyson sur une boutique en ligne, vous avez les mêmes garanties (2 ans) constructeur que dans n’importe quelle boutique physique. Le grand avantage de l’achat en ligne, c’est que vous avez ensuite 14 jours pour tester le produit et valider votre achat. Sinon, le marchand doit accepter de vous reprendre le produit sans broncher – et de vous rembourser dans la foulée.

Pour voir le Dyson V10 à 329 euros, c’est ici :

Voir l’offre sur le V10

Pourquoi choisir un aspirateur Dyson

Si vous êtes sur cette page, c’est que vous savez déjà que vous voulez un aspirateur Dyson. Ces appareils électroménager haut de gamme sont connus pour avoir une excellente puissance d’aspiration, une bonne autonomie et un bruit limité. Au final, il vous permettra de passer dans tous les coins et nettoyer de manière irréprochable le sol (avec ses nombreuses brosses). Le fait qu’il soit sans fil et sans sac assure une vraie souplesse et une bonne hygiène.

Chaque année ou presque, Dyson dévoile un nouvel aspirateur. C’est ainsi qu’on a pu découvrir il y a quelques années le V7, puis le V8, puis le V10 et enfin le V11. Ce sont tous d’excellents aspirateurs et le moteur numérique varie de 30% maximum entre le modèle le plus récent et le plus ancien. Cela dit, la différence n’est pas très importante comparé à la différence de prix. Vous avez donc tout intérêt à partir pour le moins cher.

Depuis le début des soldes, Cdiscount est le marchand le plus resplendissant du marché, loin devant Fnac et Darty. Cela dit, ces acteurs se concurrencent sur des marques haut de gamme à l’instar de Dyson et ses aspirateurs. Fnac n’a aucune offre sur ces produits, mais Darty se montre actif sur le V8. Tous les autres sont à découvrir chez Cdiscount, le marchand français qui est le premier des trois.

Ce week-end de soldes, il y a de nouvelles offres flash qui sont apparues. Ces aspirateurs Dyson en font partie. Mais il faut se rendre à l’évidence, les ruptures de stock sont déjà nombreuses. Cdiscount n’a plus de Dyson V8, c’est dire. Il ne faut donc pas attendre et sauter sur l’occasion au plus vite possible. Dans le pire des cas, vous pouvez toujours le renvoyer sous 14 jours.

Pour en savoir plus, c’est par ici :

Voir l’offre Dyson