ZTE aurait un Axon 30 équipé d’un capteur photo sous l’écran

ZTE n'en a pas terminé avec les caméras sous l'écran. Le constructeur pourrait dévoiler dans le courant de l'été une variante de l'Axon 30 dotée d'un capteur photo sous l'écran plus performant que l'Axon 20 5G.

© ZTE

Pour gagner toujours plus de place en façade pour l’écran, les constructeurs ont multiplié les astuces : encoche, tiroir coulissant, poinçon… Mais le Graal dans ce domaine, c’est le capteur photo placé sous l’écran. Plusieurs fabricants se sont lancés dans cette technologie, avec des résultats mitigés comme ça a été le cas chez ZTE.

Peut mieux faire

Le constructeur chinois a tenté sa chance avec l’Axon 20 5G, un smartphone lancé en septembre 2020. Sa particularité, c’est bien sûr cet écran « full screen » sans capteur apparent… Ou presque. Car si l’appareil photo est bien placé sous la dalle, il ne faut pas se pencher trop longtemps pour voir le revêtement spécial utilisé par ZTE pour cacher la caméra.

Autre problème, les photos produites par ce capteur sont ternes et pour cause : le capteur manque de lumière. L’écran placé au-dessus en bloque en effet une bonne partie. On avait pu penser que ZTE avait plus ou moins abandonné cette technologie à la sortie de l’Axon 30 Ultra, nouveau fleuron de la marque, mais qui intègre un plus classique poinçon dans l’écran.

Cependant, tout n’est pas perdu. Selon des rumeurs en provenance de Chine, ZTE devrait lancer en juillet une variante de l’Axon 30 équipée d’un capteur photo sous l’écran. Pour l’occasion, la technologie se serait améliorée et ZTE aurait trouvé le moyen de supprimer les effets secondaires d’un écran actif sur l’appareil photo. Aussi au chapitre des améliorations : une meilleure reproduction des couleurs pour le composant.

De quoi relancer l’intérêt autour de cette solution qui a du plomb dans l’aile ? En tout cas, ZTE n’a pas dit son dernier mot et d’autres constructeurs devraient suivre.