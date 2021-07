Apple fait du déstockage de ses iPhone 12, leur prix s’écroule (Amazon)

La boutique officielle Apple sur la marketplace Amazon casse le prix des iPhone 12. Sont concernés tous les modèles de smartphones, depuis le format "mini" jusqu'au 12 Pro Max.

Il y a quelques mois, Apple a annoncé lors d’une visioconférence ses nouveaux smartphones premium. Les iPhone 12 sont réputés pour être parmi les meilleurs produits sur le marché. Ils combinent performances, design, autonomie et photo. Seul le prix peut rebuter, puisqu’il faut compter plus de 900 euros pour le modèle de base.

Fort heureusement, les soldes sont passés par là. Si Apple ne pratique pas de remise en direct (que ce soit dans ses boutiques ou sur le site officiel), il faut aller du côté des revendeurs pour trouver des pépites. Justement, ce dimanche, Amazon vient d’annoncer une vente flash sur les iPhone 12 : ils chutent de plus de 150€ pour le modèle le moins cher, ce qui est une mini révolution. La version 64 Go tombe à 749€ au lieu de 909€.

Amazon est un revendeur agréé des produits Apple, il répond donc à des exigences du constructeur américain. En achetant l’iPhone 12 chez lui, vous aurez le droit à toutes les assurances et garanties classiques : c’est comme si vous l’aviez acheté dans une boutique Apple. Par exemple, vous aurez 2 ans de garantie sur le produit. Vous pourrez aussi accéder aux services d’Apple, comme le Genius Bar.

Le point fort d’Amazon, c’est qu’il propose donc ces iPhone 12 à un tarif bien plus avantageux que nulle part ailleurs. Cela concerne aussi bien la version 64 Go qui est décrite plus haut que d’autres capacités de stockage. Par exemple, l’iPhone 12 avec 128 Go est à 799€ au lieu de 959€. Là encore, vous faites une économie de 160€.

Si vous avez l’intention de prendre un iPhone 12, il est peu probable que vous puissiez trouver de meilleurs tarifs dans le futur. C’est vraiment une offre extra et elle pourrait disparaitre à tout instant. Nous vous invitons à être le plus réactif possible pour ne pas manquer cette vente flash.

Amazon casse le prix des iPhone 12

En allant sur la boutique officielle Apple sur la marketplace américaine, vous pouvez voir que tous les coloris sont éligibles aux offres. Si certains sont déjà en rupture de stock, il reste encore les couleurs populaires : noir, bleu ou rouge. Que ce soit la capacité de stockage 64, 128 ou 256 Go, l’iPhone 12 bénéficie d’un rabais entre 15 et 20%. C’est du jamais vu.

Pour ceux qui préfèrent un petit smartphone, l’iPhone 12 mini bénéficie lui aussi de généreuses remises sur le site marchand. Par exemple, la version 128 Go tombe à 749€ au lieu de 859€. Parmi toute la gamme de ces nouveaux appareil Apple, c’est d’ailleurs la version bleu de ce petit format qui s’écoule le mieux à l’occasion de ces soldes.

Les iPhone 12 Pro et les 12 Pro Max bénéficient aussi de quelques réductions sur le site e-commerce. Proportionnellement, elles sont toutefois moins généreuses que celles qu’on observe sur les iPhone 12 et 12 mini. Dans tous les cas, sachez que vous profitez de la garantie Apple (2 ans) lorsque vous achetez ce produit sur le site Amazon.

Certes, l’iPhone 12 reste un investissement, même avec cette remise. Pour réduire le risque d’être déçu (peu probable), Amazon vous donne quand même 30 jours après la livraison pour retourner le produit. Si cela ne vous convient finalement pas, il s’engage à vous le reprendre et vous rembourser. A noter que la livraison peut être assurée en 24 heures, sans aucun frais.

Les iPhone 12, le graal de la téléphonie

Cela fait maintenant plus d’une décennie qu’Apple règne en maitre sur le segment des smartphones premium. La marque à la pomme a toujours une longueur d’avance sur ses rivaux Android, tant au niveau de la performance que de l’expérience utilisateur. Si cet écart a toutefois tendance à se réduire au fil des années, on doit quand même reconnaitre les efforts de la marque.

Si vous êtes sur cette page, c’est que vous connaissez probablement déjà l’iPhone 12. Sinon, voici quelques points à connaitre sur le smartphone : il vient avec un écran Super Retina (OLED) de 6,1 pouces. Sur la partie avant, on retrouve un écran en verre avec la technologie Ceramic Shield qui est annoncée comme “la plus résistante jamais créée”.

Sous le capot de l’iPhone 12, on retrouve un processeur A14 Bionic qui est la dernière prouesse du fabricant. Grâce à ce dernier, vous avez non seulement un smartphone ultra puissant (pour jouer à des jeux exigeants), mais aussi un traitement de la photo exceptionnel ou encore une meilleure autonomie. Chaque année, le fabricant se distingue avec des puces toujours plus équilibrées.

Sur la partie photo, les iPhone 12 ont encore fait des progrès. La version 12 classique vient avec un double capteur photo (ultra grand-angle et grand-angle). Sur la partie avant, on retrouve un module de 12 MP qui est aussi capable d’enregistrer des vidéos en 4K HDR avec la compatibilité Dolby Vision (comme ceux à l’arrière).

Le dernier point, qui est l’une des grandes innovations d’Apple sur ces iPhone 12, c’est la compatibilité avec la 5G. Si le réseau ultra-rapide est encore en cours de développement en France, ces nouveaux smartphones sont parfaitement compatibles. Vous pouvez donc être tranquille pour les 10 prochaines années puisque votre téléphone saura s’adapter à ce futur standard.

Pour découvrir les offres en cours, c’est ici :

