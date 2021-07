Crackonosh, un mineur de cryptomonnaies qui circule dans les jeux piratés

La vigilance est de mise chez tous ceux qui ont la mauvaise habitude de télécharger des copies pirates de jeux. Caché au fin fond du code, un malware peut rôder, comme Crackonosh qui utilise la puissance du PC pour miner des cryptomonnaies.

© xresch de Pixabay

C’est sans faire de bruit que les hackers à l’origine de Crackonosh empoche les dividendes de leurs méfaits. D’après Avast qui a repéré ce malware, ce mineur sournois leur aurait en effet déjà rapporté la jolie somme de 2 millions de dollars ! Crackonosh génère du Monero, une crypto difficile à tracer et donc très appréciée des pirates.

De l’argent facile pour les hackers

Le fonctionnement du malware est simple. Il est caché dans des copies crackées de jeux à succès, comme PES 2018, Far Cry 5 ou encore GTA V. Une fois le jeu téléchargé, Crackonosh remplace des fichiers de Windows et modifie à son profit les mécanismes de sécurité du système d’exploitation. Par conséquent, il est très compliqué non seulement de détecter le malware, mais aussi de le supprimer du PC.

Crackonosh installe ensuite un mineur de crypto. Avast explique avoir repéré la présence du logiciel malveillant dans plus de 200.000 PC, mais il serait présent dans bien plus d’ordinateurs. Le malware existerait depuis 2018 et très discrètement, il aurait donc miné pour 2 millions de dollars de Monero. Les utilisateurs des machines infectées ne se rendent compte de rien, si ce n’est des performances en baisse de leurs ordinateurs (elles chauffent, elles deviennent lentes…).

Malheureusement, ces attaques resteront fréquentes tant que les utilisateurs de PC seront toujours nombreux à télécharger des logiciels pirates. « Ce qu’il faut retenir », conclut Avast, « c’est qu’il est impossible d’obtenir quelque chose de gratuit, et lorsque vous essayez de voler un logiciel, il y a de fortes chances pour que quelqu’un essaie de vous voler ». À bon entendeur !