Le casque Los Angeles recharge sa batterie à la lumière ambiante

Avec son casque Los Angeles, le constructeur suédois Urbanista tente quelque chose d'original : la recharge solaire ! Quand il est exposé à la lumière, l'appareil n'arrête jamais de recharger, que ce soit à l'extérieur comme en intérieur.

© Urbanista

Le marché du casque sans fil est bien encombré, beaucoup de constructeurs s’y font concurrence en espérant gagner les faveurs du public. Le fabricant suédois Urbanista tente sa chance avec un produit qui sort de l’ordinaire. Certes, le Los Angeles est un casque qui recouvre les oreilles comme bien d’autres avant lui, et il intègre une fonction d’atténuation active du bruit.

Un casque original pour un marché encombré

Mais ce qui distingue le Los Angeles du reste, ce sont les capteurs solaires installés sur son arceau : de la sorte, il est capable de recharger sa batterie pour peu qu’il soit exposé à la lumière, en extérieur comme à l’intérieur. Virtuellement, le casque offre donc une durée de lecture audio pratiquement infinie.

La batterie du Los Angeles comprend une réserve d’autonomie de 80 heures (750 mAh), qui se recharge en USB-C en cas d’absence de lumière. Il communique avec un smartphone (iOS, Android) en Bluetooth 5.0 et il est compatible avec Siri et Google Assistant. L’application mobile affichera les niveaux de chargement solaire ainsi que l’usage du casque. Et il sera possible de personnaliser les commandes de l’appareil.

Outre la réduction de bruit active, le casque comprend un mode « ambiant » grâce auquel on reste conscient de son environnement tout en écoutant de la musique. Et l’appareil détecte les oreilles, ce qui lui permet de lancer la lecture ou de mettre sur pause automatiquement. Le Los Angeles est proposé en deux coloris, Midnight Black (noir) et Sand Gold (or). Il est proposé en précommande au prix de 199 euros.