Bientôt des smartphones avec une connexion internet à la vitesse de la lumière ?

Demain, tous les appareils se connecteront-ils à internet en utilisant la lumière ? C'est en tout cas l'ambition d'Oledcomm, qui a présenté un circuit intégré LiFi qui peut trouver une place dans la plupart des terminaux.

© Oledcomm

La société française Oledcomm poursuit sur la lancée du LiFi (« Light Fidelity »), cette technologie sans fil qui utilise la lumière pour connecter les appareils entre eux. Les signaux lumineux sont reçus et convertis en données à l’aide d’un dongle connecté à l’appareil. Un processus imperceptible à l’œil humain. L’entreprise a présenté en 2018 une lampe MyLiFi, puis l’année suivante le LiFiMAX, un plafonnier offrant une connexion internet à 16 utilisateurs simultanément, toujours par la lumière.

Des applications innovantes en devenir

Oledcomm fait un pas de plus vers une intégration encore plus poussée de cette technologie avec un circuit intégré OFE (Optical Front End) permettant la connectivité Gigabit LiFi. Cette puce d’une taille de 1,5 x 2,5 mm permet aux smartphones, aux ordinateurs portables, et aux fabricants de tablettes, une intégration native et facile dans leurs appareils.

Couplé à une source lumineuse (LED ou VCSEL), le débit peut atteindre 1 Gbps point à point sur une distance comprise entre 1 à 5 mètres. Le circuit intégré peut être utilisé avec une bande passante G.99991 ainsi qu’une bande passante 802.11 déjà présente dans la plupart des appareils mobiles.

Le marché a un potentiel énorme : 14 milliards de points lumineux dans le monde pourraient devenir un réseau de communication puissant, sûr et sans ondes radios, selon Oledcomm. L’entreprise a déjà eu l’occasion de tester sa technologie dans un A321 d’Air France entre Paris et Toulouse. Et d’autres intégrations sont possibles, la balle est dans le camp des constructeurs…