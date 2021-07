Bradé sur Amazon, l’aspirateur Roomba 692 fera le ménage à votre place (-50%) 🔥

Amazon dévoile une offre sur l'excellent aspirateur robot iRobot Roomba 692. A moins 50% par rapport à son prix d'origine, c'est le meilleur rapport qualité prix ud marché pour un produit de ce type. Inutile de préciser que le stock peut partir en quelques minutes.

© iRobot

Le robot aspirateur Roomba 692 de la marque iRobot est un immense succès mondial. Pendant cette période de soldes, Amazon en profite pour dévoiler un bon plan sur cet excellent produit. Si vous avez envie de passer au tout automatique, c’est une offre à ne pas manquer. C’est la meilleure vente du moment sur le site marchand.

Avec l’offre en cours, le modèle iRobot Roomba 692 voit son prix tomber à 199 euros au lieu de 399 euros, soit une réduction de 50%. Si vous voulez un aspirateur capable de faire le ménage à votre place, c’est l’appareil qu’il vous faut — surtout avec un tel tarif affiché. Pensez à faire vite, les stocks sont toujours limités sur la plateforme marchande. À noter que le Roomba e5154 est aussi remisé avec son prix à 249 euros au lieu de 499 euros.

Pour découvrir les offres sur les aspirateurs robots iRobot, c’est par ici :

Voir le Roomba 692

Voir le Roomba e5154

C’est une aubaine de découvrir que le Roomba 692 est à prix réduit sur Amazon. Cet aspirateur robot est l’œuvre de iRobot, une marque réputée pour la solidité et la robustesse de ses appareils. Ce modèle ne fait pas exception, il se positionne sur un créneau premium en raison de ses nombreuses compétences. Vous avez là une véritable opportunité de faire une belle affaire sur un aspirateur autonome dont la réputation n’est plus à faire.

L’aspirateur iRobot Roomba 692, référence du marché

La marque iRobot est réputée pour ses aspirateurs robots premium, le Roomba 692 ne fait pas exception. Il s’agit d’un des modèles les plus populaires de la gamme en raison de son excellent rapport qualité-prix même quand il n’est pas en promotion. Il ne lésine pas sur les caractéristiques techniques et se présente comme l’appareil parfait pour vous faire gagner du temps et de l’énergie. Le nettoyage de la poussière deviendra une tâche ménagère dont vous n’aurez plus à vous soucier, car ce dernier s’en occupera tout simplement à votre place.

Si vous ne connaissez pas les modèles de la marque, sachez que le Roomba 692 est un aspirateur robot de forme ronde. Autonome, il se dirige depuis les boutons présents sur l’appareil, mais aussi l’application dédiée (iOS et Android) et les assistants intelligents Google Assistant ou Amazon Alexa. C’est avec l’application que vous aurez droit au maximum de possibilités pour contrôler ce dernier.

En effet, l’application du Roomba 692 vous offre la possibilité de mettre en place différentes actions. Vous pouvez lancer l’aspirateur à distance pour être certain de rentrer dans un logement propre après voter journée. Il est aussi possible de choisir seulement certaines zones de nettoyage ou encore de confirmer les suggestions personnalisées que vous propose l’objet en fonction de vos habitudes de ménage.

Dans les faits, l’aspirateur iRobot Roomba 692 se charge d’abord d’analyser le taux de poussière dans son environnement puis il aspire la poussière en capturant les saletés. Il sait se montrer tout aussi efficace sur un sol dur comme un parquet que sur la moquette ou les tapis, il ne laissera pas de déchets sur son trajet. Pour ce faire, il se charge de cartographier votre logement afin de passer partout même dans les coins grâce à sa petite brosse latérale et ses deux autres brosses traditionnelles multi-surfaces. De cette manière, il évite également de foncer dans les murs ou les meubles présents sur sa trajectoire.

L’aspirateur iRobot Roomba 692 dispose d’une autonomie de 120 minutes, soit deux heures pour nettoyer la totalité de la poussière dans votre logement. Cela devrait être bien suffisant pour passer partout. S’il n’a plus de batterie ou qu’il a terminé, il se rangera automatiquement sur la station de charge fournie à l’achat de l’appareil.

Les aspirateurs iRobot à l’honneur chez Amazon

Cette promotion Amazon sur l’aspirateur robot iRobot Roomba 692 est une occasion de faire des économies — tant de budget que de temps. Vous n’aurez donc plus à vous soucier de cette tâche ménagère, c’est parfait pour consacrer ce temps à d’autres activités moins redondantes. À noter que vous n’aurez pas besoin de repasser après lui comme cela peut être le cas avec des modèles concurrents moins performants.

En plus, Amazon vous laisse un délai de rétractation de 30 jours, cela vous donne presque un mois pour renvoyer gratuitement l’aspirateur Roomba 692 si vous n’êtes pas convaincu, auquel cas vous êtes remboursé à 100% dans les jours qui suivent. C’est un bon moyen d’effectuer un achat en ligne sans prendre de risque.

Il faut le redire, mieux vaut ne pas trop attendre pour craquer sur le Roomba 692 ou le Roomba e5154 chez Amazon. Ces modèles sont les plus populaires de la gamme d’aspirateurs robots iRobot, il se démarque au sein de la marque comme du reste du marché grâce à de belles capacités techniques. Les ruptures de stock vont arriver très rapidement, pensez à faire vite.

Pour accéder aux offres sur les aspirateurs robots iRobot, c’est par ici :

Voir le Roomba 692

Voir le Roomba e5154