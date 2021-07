Un salon esthétique réalise des manucures parfaites grâce à des robots

À San Francisco, un salon esthétique de Marina District utilise des robots pour vernir les ongles de ses clients et de ses clientes. Une première mondiale.

© Niekverlaan via Pixabay

Si vous avez déjà eu la bonne idée de vouloir mettre du vernis à ongles, vous savez sans doute que l’exercice n’est pas franchement une partie de plaisir. Sans même évoquer le fait que le moindre choc est susceptible de ruiner une manucure en quelques secondes, la partie la plus périlleuse reste sans doute le fait de devoir appliquer proprement le vernis sur chaque ongle sans déborder.

À San Francisco, le laboratoire de Clockwork a trouvé LA solution pour remédier à cet épineux problème. Situé dans le quartier de Marina District, ce salon de manucure branché est le tout premier à utiliser des robots capables de réaliser automatiquement et en seulement quelques minutes, une manucure parfaite. Ici, pas de robot humanoïde, explique le site de Mashable qui a eu l’opportunité de tester ce nouveau service, mais plutôt une grosse machine semblable à une imprimante 3D. Après avoir choisi la teinte souhaitée, la machine vous invite ensuite à positionner vos mains à l’intérieur de son habitable, avant de lancer “l’impression”. Via de minuscules mouvements circulaires, le robot s’attèle ensuite à méticuleusement vernir chaque doigt.

Après dix minutes de pose, le résultat partagé par la journaliste de Mashable est plutôt bluffant : non seulement rien ne déborde, mais en plus la couche de vernis est parfaitement uniforme. Seul bémol, les robots ne se contentent pour le moment que de vernis classique, et font donc l’impasse sur le gel, l’acrylique et toute autre technique semi-permanente. De plus, ces derniers se contentent du minimum, puisqu’ils ne proposent pas de polissage ou de coupe des ongles, ni de soin. En revanche, ces robots vernisseurs bénéficient d’un avantage non négligeable, puisqu’en plus d’être plutôt rapides, ils sont aussi excessivement bon marché. Comptez 7,99$ pour une manucure complète, payable sur place ou directement en ligne au moment de la réservation.