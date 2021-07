Cdiscount explose le prix de ce pack TV Samsung QLED 2021 + Xbox Series S 😱

GrĂące aux soldes, vous pouvez Ă©conomisez 700 euros avant ce pack une TV Samsung de 65 pouces et une Xbox Series 5

Qui diriez-vous de repartir avec un tĂ©lĂ©viseur flambant neuf, de derniĂšre gĂ©nĂ©ration, une Xbox Series S au passage et le tout avec 700 euros de rĂ©duction ? C’est exactement ce que propose aujourd’hui Cdiscount pour les soldes. Le marchand français commercialise un pack comprenant un TV Samsung QE65Q80A (65 pouces, QLED 2021) ainsi qu’une Xbox Series S Ă 1299 euros grĂące Ă une remise immĂ©diate en plus d’une offre de remboursement de 200 euros sur le tĂ©lĂ©viseur. Sachant qu’il a Ă©tĂ© lancĂ© seul Ă 1799 euros et que la Series S est Ă 299 euros, vous faites une Ă©conomie substantielle avec cette promotion : 800 euros. Rien que ça.

Combo idéal

Si Cdiscount a choisi ce modĂšle de tĂ©lĂ©viseur, ce n’est pas un hasard. Le Samsung QE65Q80A est parfaitement adaptĂ© aux derniĂšres consoles . Ce tĂ©lĂ©viseur QLED lancĂ© ce printemps 2021 par Samsung comporte toutes les caractĂ©ristiques importantes pour cet usage. Cela commence par une dalle UHD / 4K (de 65 pouces en l’occurrence), HDR 10 / 10+ et surtout 120 Hz. Les consoles de nouvelles gĂ©nĂ©rations Ă©tant justement capables de faire tourner certains jeux Ă 120 images par seconde, c’est une caractĂ©ristique importante.

Autre Ă©lĂ©ment important sur ce Q80A : la prĂ©sence d’un local dimming “Full LED”. Pour rappel, cette technologie permet d’Ă©teindre certaines zones de l’Ă©cran pour assombrir les noirs et ainsi obtenir des contrastes bien supĂ©rieurs. Autrefois rĂ©servĂ© aux modĂšles trĂšs haut de gamme, on commence Ă le retrouver sur des modĂšles un peu moins coĂ»teux comme Q80A. C’est un tĂ©lĂ©viseur de toute derniĂšre gĂ©nĂ©ration, vous trouverez donc aussi toutes les innovations que Samsung a ajoutĂ©es au fil des ans. On pense par exemple au mode multiview qui permet de regarder deux sources vidĂ©o en mĂȘme temps par l’exemple la tĂ©lĂ©vision et l’Ă©cran de votre tĂ©lĂ©phone projetĂ© via Google Cast.

TĂ©lĂ©viseur connectĂ©, le Q80A prend bien Ă©videmment en charge cette technologie de Google mais aussi AirPlay si vous avez un appareil Apple. Il s’adaptera Ă toutes les circonstances. En parlant de connectivitĂ© justement, il possĂšde aussi un port HDMI 2.1 pour branche votre console. La partie audio dĂ©veloppe 60 W de puissance sur deux haut-parleurs. Enfin, il fonctionne avec l’interface Tizen, toujours reconnue Ă ce jour comme l’une des meilleures.

Xbox Series S : l’autre console next-gen

Les regards sont tellement tournĂ©s vers les Xbox Serie X et PS5 que l’on oublierait presque que Microsoft avait Ă©galement une deuxiĂšme console dans son sac pour cette gĂ©nĂ©ration : la Series S. Un peu moins puissante que la Series X, elle reste en mesure de faire tourner le mĂȘme jeu. Plus que la puissance, ce qui distingue la Series S de la Series X est surtout son absence de lecteur optique. Elle devra donc toujours passer internet pour jouer en les achetant sur le magasin de Microsoft.

On rappellera que la Series S pourra au trouver accĂ©der aux jeux du Xbox Game Pass. Cet abonnement de Microsoft permet d’accĂ©der Ă plusieurs dizaines de jeux moyennant un petit abonnement mensuel. C’est aujourd’hui un immanquable pour les possesseurs de Xbox, mais sachez que les jeux du Game Pass sont accessibles sur PC. Un seul abonnement pour deux machines donc, en fonction du titre et de vos envies du moment.

C’est en tout cas un trĂšs beau pack que propose Cdiscount. Il tombe Ă pic pour les soldes qui cette annĂ©e tombent en mĂȘme temps que l’Euro de foot, le tour de France et juste avant les JO. Autant d’occasions pour profiter pleinement de son nouveau tĂ©lĂ©viseur.

