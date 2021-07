La famille Addams va revenir sur le grand écran en octobre

En octobre, toute la famille Addams va envahir nos écrans. Les célèbres monstres seront de retour dans un nouveau film d’animation, baptisé Une virée d’enfer.

© Universal Pictures

Cet automne, Universal va nous faire frissonner avec le nouvel opus des aventures de la famille Addams. Quelques jours avant la nuit la plus effrayante de l’année, Halloween, les personnages reviendront avec Une virée d’enfer. Suite directe du précédent film, ce long-métrage transportera les personnages en vacances.

Alors que leurs enfants grandissent, et esquivent allègrement les dîners de famille, Morticia et Gomez sont désemparés. Pour recréer du lien, ils décident d’entasser Mercredi, Pugsley et l’Oncle Fétide dans un camping-car hanté et de prendre la route pour une dernière misérable aventure en famille. Ils rencontreront de nouveaux personnages aussi loufoques qu’effrayants. Une première bande-annonce devrait être partagée ce mercredi (ça tombe sous le sens).

The Addams are going on an awful adventure. 😈 New trailer coming Wednesday. #AddamsFamily2 only in theaters October 1. pic.twitter.com/5LrQdPHaxi — The Addams Family (@meettheaddams) July 2, 2021

Derrière la caméra, on retrouvera Greg Tiernan, Laura Brousseau et Kevin Povlovic. Au scénario, c’est Dan Hernandez et Benji Samit qui œuvreront. Pour l’instant, Universal n’a dévoilé que le casting vocal original. On retrouvera ainsi Charlize Theron dans la peau de Morticia, Oscar Isaac dans celle de Gomez, Chloë Grace Moretz et Nick Roll respectivement dans les rôles de Mercredi et l’oncle Fétide. Snoop Dogg devrait quant à lui revenir pour prêter sa voix à La Chose. En France, c’est Kev Adams et Mélanie Bernier qui incarnaient Gomez et Morticia. Il y a fort à parier que ce soit la même chose pour ce nouvel opus.

Dans tous les cas, rendez-vous le 27 octobre prochain pour découvrir leurs nouvelles aventures dans les salles obscures. Il faudra s’attendre à ce que le film fasse un peu moins d’entrées que son prédécesseur, en raison de la pandémie et de l’embouteillage qui se profile dans les salles obscures. Il faut dire que les longs-métrages sont nombreux à sortir sur nos écrans cette année. Pour rappel, le premier film avait rapporté pas moins de 203 millions de dollars au box-office, pour 24 millions de budget.