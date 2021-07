Devolver Digital annonce un jeu mobile My Friend Pedro

Il est d’ores et déjà disponible en précommande sur iOS et Android.

Il y a quelques jours, Devolver Digital teasait sur Twitter l’arrivée d’un jeu ou d’un événement mobile My Friend Pedro sans que l’on sache s’il s’agissait d’un simple portage du dernier opus en date ou d’un jeu totalement inédit. Aujourd’hui la question ne se pose plus puisqu’un trailer du prochain jeu My Friend Pedro : Ripe for Revenge a été dévoilé.

Il s’agit d’un jeu d’action et de plateforme avec des niveaux de type runner également. Il ne s’agit pas d’un portage mais bien d’un nouveau titre avec une histoire inédite. Devolver Digital le décrit ainsi :

« Mon ami Pedro est de retour dans une toute nouvelle aventure mobile pleine de sang, de balles et de bananes ! Foncez et tirez à travers 37 niveaux pleins d’action à pied, en moto et même en skateboard. Planifiez votre chorégraphie de haut calibre pour obtenir les meilleurs scores et, si votre peau est assez dure, testez vos compétences dans le mode Blood Rush ».

My Friend Pedro : Ripe for Revenge sera disponible dès le 5 août prochain sur iOS et Android. Les précommandes et préinscriptions sont d’ores et déjà disponibles sur l’App Store et le Google Play Store. Pour le moment, Devolver Digital n’a pas dévoilé s’il s’agira d’un jeu free-to-play ou d’un jeu payant. Par ailleurs, le site mentionné dans la description de la vidéo ne semble pas encore fonctionnel, il faudra donc se contenter de ces quelques informations pour l’instant.

En parallèle, My Friend Pedro est disponible sur Nintendo Switch, PS4 et PC.