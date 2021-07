The Legend of Zelda : une edition rare vendue 110 000$ (pour l’instant)

Il s’agit de la deuxième version du jeu la plus rare au monde, d’où son prix exorbitant.

© Heritage Auctions

Si l’on savait que les jeux de la franchise Zelda étaient populaires, on n’aurait pu s’imaginer à quel point. Une rare version du tout premier jeu encore sous scellé est actuellement l’objet d’une vente aux enchères sur internet au prix (minimum) de 110 000$. Il s’agit d’une version très rare datant de 1987 et jouable sur NES. Baptisée « NES R » c’est une édition qui a été produite seulement quelques mois aux États-Unis à la fin de cette année là avant d’être remplacée par la version « Rev-A » en 1988.

Selon les experts dans le domaine, il existe une seule autre version encore plus rare : la « NES TM ». Il semblerait même qu’il n’existe qu’une copie sous scellé de cette édition et qu’il est probable qu’elle ne soit jamais mise en vente. C’est pourquoi la version NES R est d’autant plus convoitée, il s’agit de la cartouche la plus ancienne actuellement mise en vente. La plateforme d’enchères a déclaré :

« De tous les jeux que nous avons proposés dans nos ventes aux enchères, cet exemplaire scellé, issu des premières productions du premier jeu de la série révolutionnaire Legend of Zelda est sans aucun doute l’apothéose de la rareté, de l’importance culturelle et des pièces maîtresses de collection. Un trio proverbial de perfection pour collectionneur, qu’une seule personne aura l’honneur d’appeler le sien ».

Sinon, pour vous conseiller un jeu un peu plus soucieux de votre porte-monnaie, The Legend of Zelda Skyward Sword HD est prévu pour le 16 juillet prochain au prix de 59,99€. Il n’est peut-être pas aussi précieux que la version de 1987, mais vous garantit quelques heures de divertissement avec des graphismes liftés en HD entre autres améliorations.

