E3 2021 : Devolver Digital dévoile le contenu de sa conférence

Il y a quelques jours, Devolver Digital annonçait sa présence lors de l’E3 2021 avec une conférence prévue pour le 12 juin à 22h30 (heure française). Cette fois-ci, le studio a pris la parole sur Twitter pour éclaircir quelques zones d’ombres concernant le programme de sa conférence. Dans un message très court, on apprend que cinq nouveaux jeux seront dévoilés ainsi que deux dates de sorties. On ne sait pas encore si celles-ci vont concerner des jeux déjà annoncés ou les jeux mystères de Devolver Digital. Pour le savoir, rendez-vous le 12 juin pour la conférence de l’E3.

Got five new games to reveal and two release dates to drop in this year’s Devolver Cinematic Universe showcase.

Should be fun.

Don’t forget to tweet us that it wasn’t funny after it’s over. We all love that.

— Devolver Digital (@devolverdigital) June 5, 2021