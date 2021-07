Cdiscount fracasse tellement le prix du vélo électrique pliable de Xiaomi, qu’il peut presque être gratuit !

Incroyable, Cdiscount solde le Mi Smart Electric Folding Bike de Xiaomi à 50%, et vous pouvez même bénéficier d'aides pour l'achat de ce dernier qui pourrait donc vous revenir à un prix dérisoire !

Mi Smart Electric Folding Bike : 499€ au lieu de 999€ !

Xiaomi a lancé il y a un an, le Mi Smart Electric Folding Bike en France. Il s’agit d’un vélo électrique plutôt original, qui dispose d’un capteur de couple TMM4 capable de surveiller en temps réel la force exercée sur les pédales afin de proposer différents niveaux d’assistance à la conduite. On y retrouve un moteur sans balais à 250W, un système Shimano 3 vitesses intégré, ainsi qu’une importante batterie Li-ion 18 650 capable d’assurer une autonomie de 45 km sur une seule charge.

Enfin, et c’est sans doute le point qui intéressera le plus les amateurs de vélos de ville : le Mi Smart Electric Folding Bike est bel et bien pliable, en plus d’être hyper léger pour un produit de ce genre avec seulement 14,5 kg sur la balance. Le Mi Smart Electric Folding Bike est disponible aujourd’hui en promotion à seulement 499,99€ et en plus, il est éligible à plusieurs prime vélo électrique, soit un ristourne pouvant s’élever jusqu’à 500 euros. En gros, vous pouvez aujourd’hui avoir le Mi Smart Electric Folding Bike de Xiaomi pour un prix jamais vu jusque-là.

Pour l’achat d’un vélo (VAE), des aides sont disponibles partout en France et pouvant aller jusqu’à 500€ !

En Région parisienne : trois dispositifs cumulables

En première ligne face à la problématique de l’engorgement des routes et des transports en commun, les grandes villes sont les premières à encourager leurs administrés à opter pour le vélo électrique. A Paris – qui revendique environ 1000 km d’itinéraires cyclables, trois dispositifs se superposent :

En région parisienne, le territoire de Grand Paris Seine Ouest propose également une subvention de 200€, et ce montant est doublé par les villes de Boulogne-Billancourt, Meudon et Sèvres, tandis que Chaville propose une aide supplémentaire de 250€ pour l’achat d’un second VAE. D’autres communes franciliennes proposent des dispositifs similaires (250€ à Bougival, jusqu’à 500€ à Rueil-Malmaison).

Des dispositifs différents selon les métropoles

Plusieurs régions proposent des aides à l’achat d’un VAE : on parle d’éco-chèque mobilité en Occitanie (200€), d’une subvention réservée aux abonnés du réseau Aléop en Pays de la Loire (100€ pour un VAE, 200€ pour un vélo pliant) et d’une prime correspondant à 25% du prix du vélo électrique en Corse dans la limite de 500€. A Marseille, c’est le Département des Bouches-du-Rhône qui pilote un dispositif plafonné à 400€. Mais ce sont majoritairement des intercommunalités qui subventionnent l’acquisition d’un vélo à assistance électrique :

Le bonus écologique pour les personnes non imposables

Pour les personnes aux ressources modestes (revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489€), l’État a mis en place un bonus vélo électrique. Le versement de cette subvention est conditionné par l’obtention d’une aide locale : son montant sera identique à cette dernière dans la limite de 200€. Saint-Etienne la Métropole propose à ce titre une subvention de 200€ pour les personnes imposables et 100€ pour celles qui sont éligibles au bonus écologique de l’État, afin que l’addition des deux atteigne également 200€.