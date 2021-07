Les États-Unis attaquent sévèrement Google et son prétendu monopole

36 États américains viennent d’intenter une action en justice à l’encontre de Google et de son prétendu monopole avec son Play Store.

© Alex Dudar / Unsplash

Si Apple a récemment fait les choux gras de l’actualité judiciaire, notamment au moment du procès qui l’a opposé à Epic Games, la Pomme n’est pas la seule à être accusée de pratiques anticoncurrentielles. Son grand rival de la Silicon Valley, Google, vient en effet d’être pris pour cible par près de 36 États américains, dont Washington DC.

Le 7 juillet, ces États ont intenté une attaque d’ampleur à l’encontre de la firme de Mountain View, l’accusant de pratiques anticoncurrentielles avec son magasin d’application, le Play Store. « Nous intentons ce procès pour mettre fin au monopole illégal de Google et enfin donner voix au chapitre à des millions de consommateurs et de patrons, d’entrepreneurs » a ainsi expliqué le procureur général de New York, Letitia James.

Les 37 procureurs généraux soutenant l’action en justice accusent Google d’user et d’abuser de pratiques anticoncurrentielles afin d’empêcher l’émergence de nouveaux moyens de distribuer des applications sur les appareils Android, dans le but de maintenir son monopole et percevoir des commissions à chaque transaction. « Cette société a fait en sorte que des centaines de millions de consommateurs se tournent vers Google, et Google seul, pour l’accès aux millions d’applications qu’ils pourraient vouloir télécharger sur leurs téléphones et tablettes. »

Google se défend

Google a évidemment réagi à cette action en justice via l’entremise de son directeur des politiques publiques, Wilson White, dans un post de blog. « Android et Google Play assurent une ouverture et un choix que d’autres plateformes n’ont simplement pas » explique-t-il.

La firme de Mountain View prend également l’exemple d’Apple dans sa défense, estimant que la plainte ne prend pas en compte la concurrence « de la part d’autres plateformes comme l’App Store, incroyablement couronné de succès, d’Apple. »

Le géant californien rappelle également que « Cette plainte fait écho à une procédure sans fondement initiée par le très gros développeur d’application Epic Games, qui a bénéficié de l’ouverture d’Android pour distribuer son jeu Fortnite en dehors de Google Play. »