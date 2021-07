Chine : Contre l’addiction aux jeux vidéo, Tencent mise sur la reconnaissance faciale

Le géant Tencent a fourni un système de reconnaissance faciale pour faciliter l'application des restrictions vidéoludiques imposées aux mineurs chinois. Une technologie qui fait déjà débat.

© Tumisu - Pixabay

En 2019, la Chine a imposé à ses mineurs un couvre-feu vidéoludique, assorti de limitations drastiques du temps de jeu. Pour le faire respecter, Tencent a apporté sa contribution sous la forme d’un programme de reconnaissance faciale. Les joueurs devront désormais valider leur visage pour jouer hors des heures autorisées aux mineurs.

Ce système est une conséquence directe d’un grand plan visant à protéger la santé des jeunes joueurs. La BBC rappelle ainsi que les mineurs chinois sont privés de jeu entre 22h et 8h, et limités à 1h30 de jeu par jour plus 3h le week-end.

Une décision motivée par le nombre croissant de jeunes chinois souffrant d’addiction aux jeux vidéo. D’après les autorités chinoises, cela permettrait d’endiguer la montée en flèche de la myopie dans cette population, ainsi que le phénomène du vol de microtransaction.

Badger pour jouer

Dans la pratique, Midnight Patrol permet de suivre l’activité d’un joueur. Il permet donc de savoir précisément combien de temps un individu passe devant son écran. Avec pour objectif de réduire le temps de jeu, notamment nocturne. Pour jouer sur la période interdite, il faut donc montrer patte blanche et prouver que l’on est majeur.

C’est là qu’intervient le système de Tencent : il faudra s’authentifier via le système de reconnaissance faciale de son téléphone. Une mesure censée empêcher des petits futés de contourner les limitations, par exemple en dérobant le mot de passe du contrôle parental. Si un mineur tente de se connecter hors de la plage horaire autorisée, il sera tout simplement déconnecté sur-le-champ.

D’après un tweet cité par jeuxvideo.com, cette fonctionnalité a déjà été activée dans une soixantaine de jeux, dont le célèbre League of Legends.

La balance bénéfice-risque très discutée

Ce système pour le moins invasif qui suscite déjà des débats virulents chez de nombreux observateurs. Beaucoup se posent des questions sur la finalité véritable, et sur la balance bénéfice-risque d’un tel système. Pour les optimistes, c’est un système qui permet de s’attaquer à une addiction qui devient un vrai problème de santé publique.

D’autres sont plus pessimistes, et s’attendent à ce que les données soient mises à profit dans le cadre d’un système de type crédit social. En parallèle, certains considèrent certainement que cette régulation relève du rôle des parents et ne devrait pas être imposée ainsi.