Pokémon dévoile la bande-annonce de sa nouvelle saison animée

La série animée Pokémon vient de présenter la toute première bande-annonce de sa vingt-quatrième saison, baptisée Les voyages d’un maître.

Sacha et Pikachu sont de retour. Hier, la Pokémon Company dévoilait officiellement la toute première bande-annonce de Pokémon, les voyages d’un maître. Bien longtemps après ses débuts dans la région de Kanto, cette vingt-quatrième saison de la série animée retracera les aventures de Sacha Ketchum et de son fidèle acolyte Pikachu dans de nouvelles aventures inédites.

Pour ces nouvelles aventures, c’est à Galar que les spectateurs et spectatrices pourront retrouver Sacha, Goh et leurs monstres de poche. Accompagnés de toute leur équipe, les deux amis poursuivent leur rêve et continuent d’arpenter la région pour le compte du laboratoire Cerise. Au cours de ses nouvelles péripéties, Sacha continue de s’entraîner pour progresser dans le classement du très sélect Tournoi du couronnement mondial pour vaincre Tarak, tandis que de son côté, Goh avance dans sa recherche du légendaire Mew. Les deux garçons devront aussi faire équipe avec Chloé, une jeune dresseuse inexpérimentée, bien décidée à trouver sa vocation auprès des Pokémon.

Beaucoup de nouveautés, mais quelques anciens aussi

Bien évidemment, Sacha et Goh ne seront pas seuls dans leur voyage à travers Galar. Les deux héros devront affronter bon nombre de rivaux, à commencer par la redoutable (mais toujours aussi inefficace) Team Rocket. Après une rencontre inattendue, il auront aussi pour mission de protéger le légendaire Suicune d’une menace encore inconnue.

Pas encore de date

Malgré cette première bande-annonce prometteuse, il faudra encore patienter un peu avant de découvrir les épisodes de la série animée Pokémon, le voyage d’un maître. Aucune date de diffusion n’a encore été communiquée par la Pokémon Company.