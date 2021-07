Bose explose le prix du casque QC 35 II, il est en baisse de 50%

Mythique, le casque Bose QC 35 II chute sous les 200 euros pour ces soldes. Alors qu'il a été en rupture pendant plusieurs jours, c'est le bon moment pour sauter sur l'opportunité. Elle ne se représentera peut-être pas sous peu.

Le casque Bose QC 35 II est un incontournable pour les amateurs de musique depuis plusieurs années. C’est un casque sans fil avec un système de réduction de bruit active d’une grande efficacité. La qualité sonore de ce produit a été reconnue de manière unanime par les experts. Avec les remises ponctuelles, son rapport qualité prix n’a cessé de s’améliorer.

Pour ces soldes d’été, il faut aller chez Cdiscount pour dénicher la pépite. L’excellent casque Bose QC 35 II dont le prix de sortie était de 379 euros chute à 199 euros seulement. Si on le retrouve entre 250 et 300 euros aujourd’hui chez la plupart des revendeurs, Cdiscount se positionne comme le meilleur prix. Avec presque 50% de remise, c’est une affaire à saisir vite !

Au début des soldes, Cdiscount avait déjà affiché un deal similaire sur ce casque QC 35 II. Pour autant, le marchand avait été pris de cours et les ruptures sont arrivées en l’espace de quelques heures. Cela faisait une semaine que le produit n’était plus disponible à ce prix-là. En ce jeudi, vous avez donc tout intérêt à foncer pour ne pas rater ce prix avantageux.

On rappellera que le casque Bose est compatible Bluetooth avec tous types d’appareils : smartphones, tablettes, ordinateurs etc. Il faut simplement que ces derniers soient aussi compatibles avec ce standard. Que vous ayez des produits Apple (iOS) ou sous Android, Windows ou Mac, tout devrait fonctionner. C’est un standard qui est archi démocratisé, vous n’aurez pas de mauvaise surprise.

Le casque Bose QC 35 II reste la référence

Il y a deux ans, Bose s’est lancé dans une évolution de son emblématique casque Bose QC 35 II avec un nouveau modèle, le Headphones 700. Seulement le grand public a toujours continué de favoriser le QC 35 II notamment du fait de son rapport qualité prix. Alors que le Headphones 700 reste au minimum à 299 euros (voire bien plus), le modèle plus ancien apparait comme un bon choix.

Plusieurs avantages rendent le casque Bluetooth Bose QC 35 II très intéressant. En premier lieu, c’est un casque sans fil qui permet de se transporter partout. On apprécie qu’il soit aussi relativement léger (309 grammes), ce qui ne gênera pas sur les oreilles grâce à son poids équilibré. Ses coussins assurent un bon confort (ainsi qu’une insonorisation) qui permet de travailler toute une journée sans avoir à retirer le casque. Si vous voyagez en avion, c’est un vrai régal : vous serez dans une bulle.

Le point le plus important pour ce casque Bose QC 35 II, c’est la qualité du son. A ce petit jeu, la firme américaine est reconnue pour être l’une des meilleures sur le marché. Ce casque sans fil confirme la règle, l’expérience est excellente. Avec le système de réduction de bruit active, vous pourrez vraiment vous concentrer sur la qualité audio, sans aucune gêne.

Si besoin, il y a également un mode transparence qui peut être activé directement sur le casque. Ce modèle Bose possède une série de boutons sur l’un des côtés qui permet de tout gérer depuis cet endroit-là : volume, pause/lecture, musique suivante. De cette manière, vous n’avez même pas à sortir votre smartphone (ou autre appareil relié par Bluetooth) pour changer le contenu. A noter qu’il est compatible avec Google Assistant. Dans le casque, vous pourrez recevoir les notifications comme des SMS.

Enfin, le dernier point qui est crucial pour un tel produit, c’est l’autonomie. Et encore une fois, le casque Bose QC 35 II répond à tous les standards premium sur le marché. Il est capable de tenir jusqu’à 20 heures en autonomie avant un chargement. Le chargement se fait via un port jack 3,5mm qui est situé sur le casque. En quelques minutes, vous pouvez vite retrouver une partie significatif de la batterie.

Cdiscount, le champion des offres

Il ne faut pas se leurrer, la qualité des soldes s’est dégradée au fil des années. Cette opération de déstockage perd sa popularité au détriment d’événements comme le Black Friday ou les French Days. Cela dit, certains marchands comme Cdiscount ne veulent pas s’arrêter là et ils ont décidé d’améliorer la qualité des offres pour cet événement estival.

Quand on voit les remises de Cdiscount sur ce casque Bose QC 35 II, sur les MacBook Air ou encore sur des téléviseurs LG OLED de la dernière génération, on est sur la bonne voie. Malheureusement comme toujours, les stocks sont toujours très limités. C’est le bon exemple avec ce casque qui a été pendant presque une semaine en rupture. Après le premier jour des soldes (mercredi dernier), il a disparu de la circulation.

Voir ce casque sans fil Bose QC 35 II rechuter sous les 200 euros est une vraie aubaine. Si vous avez envie de profiter au maximum de l’été, c’est un accessoires qui est indispensable : vous ne pourrez pas être déçu. Sachez dans tous les cas que Cdiscount vous donne 14 jours pour vous rétracter. Si le produit ne vous convient finalement guère, le marchand français vous le reprend et vous rembourse.

Alors qu’on est désormais dans la deuxième démarque des soldes, Cdiscount se montre toujours plus agressif. A moins de 200 euros alors que le casque Bose a été sorti à 379 euros, c’est un excellent rapport qualité prix. On le retrouve aussi sur d’autres produits, on vous invite à aller faire un tour sur le site marchand pour vous faire un avis.

