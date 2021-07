Bungie va tenir un événement centré sur Destiny 2 en août

Bien que rien n’ait été confirmé, il paraît évident pour les fans que la prochaine extension The Witch Queen sera au programme.

L’été et ses nombreuses annonces vidéoludiques bat encore son plein avec plusieurs événements prévus dans les prochaines semaines. Un State of Play de Sony est notamment attendu ce soir, l’événement EA Play Live aura lieu le 22 juillet et Bungie vient tout juste d’annoncer un showcase Destiny 2 pour le 24 août prochain. Le message posté par le studio est le suivant :

« Nous espérons que vous pourrez nous rejoindre le 24 août pour découvrir des nouvelles passionnantes sur l’avenir de Destiny. Ce sont nos moments préférés, et nous avons hâte d’en partager davantage avec vous, mais pour l’instant… pas de spoilers ».

Qu’attendre de cet événement ?

Bungie n’a donc pas révélé ce qui était au programme pour l’événement, même si les fans ont tous leur petite idée. Ils en sont venus à un consensus sur le fait que l’objet de ce showcase sera la prochaine extension du jeu baptisée The Witch Queen. Cette dernière a été reportée pour une sortie en début d’année 2022, et non plus pour cette année comme cela était initialement prévu. Voici ce que l’on sait de cette extension pour le moment :

« The Witch Queen représente une évolution importante dans l’histoire de Destiny 2. Beyond Light a bâtît les fondations et nous a permis de tisser le monde de Destiny et Destiny 2 ensemble, mais The Witch Queen va allumer le feu d’un récit fortement interconnecté à travers Lightfall et au-delà, contrairement à tout ce que nous avons jamais tenté auparavant, avec des personnages, des arcs, des héros et des méchants qui persistent sur plusieurs versions futures.

Plus important encore, la conclusion de cette sortie conclura également la “Saga de la lumière et des ténèbres”, le conflit que nous avons introduit pour la première fois avec le lancement de Destiny il y a de nombreuses années. »

Les fans espèrent donc en apprendre beaucoup plus lors de l’événement de Bungie. Cependant, le studio n’a pas confirmé que celle-ci fera l’objet d’une mention. À noter également que Bungie prévoit d’apporter le cross-play sur Destiny 2 d’ici cet automne, ce qui pourrait bien être le sujet de l’événement également.