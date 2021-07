Bong Joon-ho dévoile des détails à propos du spin-off de Parasite

Le scénario de celle-ci est en cours d’écriture. La production relève du « génie », selon les dires de son producteur.

En 2020, HBO avait confirmé l’arrivée d’une série spin-off du film Parasite sorti en 2019, qui devait être produite par Bong Joon-ho lui-même. Déjà aux commandes du film à succès, Bong Joon-ho sera producteur aux côtés d’Adam McKay, scénariste et réalisateur, pour cette production sérielle. C’est par ailleurs ce dernier qui est en charge de l’écriture du scénario et de la réalisation du spin-off.

Présent à la 74ème édition du Festival de Cannes, qui a débuté ce 6 juillet, le réalisateur a mentionné cette prochaine série télévisée en des termes plus qu’élogieux : « Parasite est un film sur les familles riches et pauvres, et c’est un problème qui existe partout. La série sera quelque chose de très ingénieux, en tout cas je l’espère. J’ai travaillé avec Adam McKay et il est en train d’élaborer le scénario. Nous allons la tourner aux États-Unis.

Le sujet continue d’être pertinent en France et ailleurs. Beaucoup d’entre nous aimeraient être riches, mais je pense qu’il y a en chacun de nous une peur de devenir pauvre. Je suis impliqué dans l’adaptation de Parasite sur HBO . Il s’agira d’une comédie noire. Je travaille en étroite collaboration avec le scénariste McKay. Cette fois, j’apporte ma contribution en tant que producteur. »

Pour rappel, une série de films sequel est aussi dans les projets de Bong Joon-ho. Au total, deux films devraient voir le jour dans nos salles obscures d’ici quelques années, et le réalisateur a annoncé en début d’année avoir fini d’écrire le premier des deux scénarii.