DC prépare une série Madame Xanadu pour HBO Max

J.J. Abrams va produire une nouvelle série inspirée des comics DC pour HBO Max. La plateforme veut draguer les amateurs de super-héros pour concurrencer Disney+ et ses séries Marvel.

© CW

Face à Disney+ et son écurie Marvel, HBO Max poursuit ses efforts pour séduire de nouveaux abonnés. Selon Deadline, la firme prépare une série inspirée des comics Madame Xanadu. La plateforme détenue par Warner souhaite miser sur les super-héros pour enrichir son offre.

À la production de cette nouvelle série, on retrouve J.J. Abrams. Ce n’est d’ailleurs pas le seul projet développé par la société Bad Robot et Warner Bros. Pour rappel, les deux entités planchent également sur une relecture du personnage des comics Constantine. Ces projets font partie du contrat conclu entre Bad Robot et Warner Bros, qui devrait donner naissance à plusieurs séries et long-métrages. On retrouvera notamment une série Justice League Dark ainsi qu’un nouveau film Superman avec Ta-Nehisi Cotes dans le rôle-titre.

Pour Madame X, Warner Bros et Bad Robots ont recruté la réalisatrice et scénariste américaine Angela Robinson. Après avoir travaillé sur les séries True Blood et The L Word, elle sera à l’écriture du scénario et la production exécutive.

Une série inspirée de la légende arthurienne

Madame Xanadu est un personnage DC Comics apparu pour la première fois en février 1978 dans Doorway to Nightmare #1. Inspirée de la légende arthurienne, elle est une sorcière et la jeune sœur de Morgana et Vivienne. Elle utilise les cartes de tarot pour prédire l’avenir. Elle est immortelle, peut se téléporter et faire léviter des objets.

Ce n’est pas la première fois que le personnage est porté à l’écran. Elle était déjà apparue dans la série Swamp Thing sous les traits de Jeryl Prescott. Ici, on ne sait pas encore qui l’incarnera, ni même quand la série sera diffusée. Le projet étant sans doute au stade embryonnaire, il faudra s’armer de patience. En attendant, chez DC, on retrouvera bientôt toute l’équipe de Titans sur HBO Max aux États-Unis et probablement sur Netflix en France.