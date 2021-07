iPhone : autonomie désastreuse depuis iOS 14.6 ? Voilà comment résoudre le problème

Depuis plus d’un mois et la dernière mise à jour d’iOS, de nombreux utilisateurs se plaignent d’une autonomie en berne.

© Daniel Romero / Unsplash

Cela fait déjà plus d’un mois qu’iOS 14.6 a été déployé sur iPhone, et il semblerait que cette mise à jour provoque des problèmes chez certains utilisateurs. Sur les forums de MacRumors, Reddit et même sur le site d’Apple, ils sont nombreux à se plaindre de l’autonomie désastreuse de leurs iPhone depuis le passage vers iOS 14.6.

Le problème toucherait aussi bien des utilisateurs d’anciens iPhone que d’appareils récents. Sur la page d’assistance du site d’Apple, un utilisateur mentionne par exemple des soucis rencontrés avec son iPhone 7, dont la batterie se déchargerait en seulement deux heures. Du côté des forums de MacRumors, un internaute explique que son iPhone 12 Mini rencontre régulièrement des problèmes d’autonomie, occasionnant une chauffe importante. D’autres témoignages évoquent quant à eux des extinctions inopinées, alors que le pourcentage d’autonomie restante est encore élevé.

Pour l’heure, Apple n’a pas déployé de correctif pour corriger ce problème. Notez qu’il ne touche pas tous les utilisateurs d’iPhone ni tous les modèles. À la rédaction, nous sommes deux à utiliser un iPhone 12 Pro Max et n’avons rencontré aucun problème depuis la mise à jour.

Comment retrouver une autonomie décente ?

Dans le cas où vous seriez touché, voici les conseils prodigués par Apple pour tenter de résoudre le problème, avant une prochaine mise à jour. La manipulation consiste à effectuer la restauration d’une sauvegarde précédente, donc pensez bien à sauvegarder vos données récentes.

Rendez-vous dans les Réglages > Général > Réinitialiser > Effacer contenu et réglages. Effectuez les vérifications nécessaires, puis, une fois la réinitialisation terminée, utilisez l’option Restaurer à partir d’iCloud, sélectionnez la sauvegarde désirée, et installez-là. Notez que si cette manipulation a pu fonctionner chez certains utilisateurs, les résultats ne sont pas garantis.