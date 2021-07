Surprise, l’iPhone 13 s’appellera bien iPhone 13

C’est (presque) sûr : le prochain iPhone devrait bien porter le numéro 13.

© Onur Binay / Unsplash

Depuis que les rumeurs ont commencé à évoquer la prochaine cuvée d’iPhone, c’est le dénominatif d’iPhone 13 qui revient systématiquement. Cela fait sens, puisque la précédente génération portait le nom d’iPhone 12, mais ce n’est néanmoins pas du tout une certitude.

On se souvient en effet des générations « S » qui survenaient l’année suivant la sortie d’un modèle apportant des innovations de rupture. Il y a quelques années, Apple lançait par exemple l’iPhone XS pour succéder à son iPhone X. Et puisque l’iPhone attendu en septembre ne devrait pas apporter tant de nouveautés par rapport à l’iPhone 12, il pourrait très bien porter le nom d’iPhone 12S.

Et cela, c’est sans compter sur les superstitions entourant le nombre 13. C’est bête, mais certains constructeurs chinois de smartphones ont par exemple fait l’impasse sur le chiffre 4 dans leur numération. OnePlus était ainsi passé des 3 et 3T au OnePlus 5, quand, plus récemment, Xiaomi faisait le choix d’appeler le quatrième smartphone d’une de sa gamme « Mi Mix Alpha » afin d’éviter ce chiffre porte-malheur dans la culture asiatique.

Malgré toutes ces suppositions, l’iPhone attendu en septembre porterait bien le nom… d’iPhone 13. C’est en tout cas ce qu’affirme l’Economic Daily News, relayé par MacRumors, citant des sources industrielles. Comme prévu, la gamme s’articulerait comme ceci : iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

Quelles nouveautés attendre ?

Même si l’iPhone 13 introduit un nouveau nombre, il n’en resterait pas moins très proche de son prédécesseur. Le design aux tranches droites de l’iPhone 12 devrait perdurer, bien que le châssis puisse prendre un peu d’embonpoint. Le module photo devrait lui aussi être élargi, si l’on en croit cette image partagée par « UnclePanPan » sur Weibo, et montrant un iPhone 12 Pro dans une coque de protection d’iPhone 13 Pro.

Put the iPhone 12 Pro Max into the iPhone 13 Pro Max mobile phone protective case. via https://t.co/LuywvxgBVr pic.twitter.com/vDAU8orHvO — DuanRui (@duanrui1205) July 6, 2021

Enfin, on pourrait avoir droit à une encoche légèrement réduite, et un écran doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur les modèles Pro. Du côté de la recharge, il se murmure qu’Apple compte offrir des aimants plus puissants à l’iPhone 13 afin d’améliorer son système MagSafe. Aussi, le prochain iPhone pourrait a priori supporter la recharge inversée… Réponse en septembre, à l’occasion de la présentation de l’iPhone 13 !