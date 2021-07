Benchmarks : OnePlus a de nouveau triché

La sauvegarde des capacités des batteries a bon dos. OnePlus s’est servi de cette excuse pour expliquer pourquoi certaines applications très populaires (dont Chrome, WhatsApp ou encore Twitter) étaient bridées de ses derniers smartphones. Le constructeur indique réduire les performances du Snapdragon 888 des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro pour ces apps suite à des retours d’utilisateurs qui voulaient une meilleure autonomie.

Le problème, c’est d’une part que OnePlus ne permet absolument pas de désactiver ce bridage, et d’autre part que le constructeur s’est abstenu de communiquer sur le sujet. Ce qui n’est pas sans rappeler Apple qui a procédé un peu de la même manière pour limiter l’impact des applications gourmandes sur les batteries vieillissantes des iPhone 6 et 6s. Visiblement, OnePlus n’a donc rien appris de l’expérience malheureuse d’Apple.

Par ailleurs, OnePlus n’a pas bridé les performances des apps de benchmarks, comme Geekbench : par conséquent, les deux smartphones affichaient des performances en ligne avec la puce Snapdragon 888. Mais lors de l’utilisation des applications incriminées, le bridage est plus sensible. Geekbench a donc décidé de retirer de ses bases de données les relevés réalisés depuis les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Et la plateforme va également vérifier si ce bridage n’a pas été implanté sur d’autres appareils de la marque.

It's disappointing to see OnePlus handsets making performance decisions based on application identifiers rather than application behavior. We view this as a form of benchmark manipulation. We've delisted the OnePlus 9 and OnePlus 9 Pro from our Android Benchmark chart. https://t.co/G40wmWeg7o

— Geekbench (@geekbench) July 6, 2021