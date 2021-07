Amazon Prime Video dévoile le prix et les détails de la diffusion de la Ligue 1 !

Amazon a dévoilé aujourd’hui comment les membres Prime pourront regarder la Ligue 1 Uber Eats cette saison, ainsi que les noms des premiers présentateurs et experts qui formeront son équipe éditoriale au lancement de la saison au mois d’août.

© Ann -Pixabay

Depuis quelques semaines, on sait que plus de 300 matchs de Ligue 1 Uber Eats seront diffusés exclusivement sur une toute nouvelle chaîne, Prime Video Ligue 1, qui sera disponible pour les membres Prime en supplémentant pour 12,99€/mois, sans engagement !

A partir du 6 août prochain, Prime Video Ligue 1 diffusera en exclusivité 8 matchs à chaque journée de championnat pour les trois prochaines saisons, comprenant notamment les 10 meilleures affiches de chaque saison. Le premier match diffusé sur Prime Video sera le Trophée des Champions, une rencontre opposant le Paris Saint-Germain et le Lille OSC à Tel Aviv le 1er août, disponible sans frais supplémentaires pour tous les membres Prime en France. Les membres Prime auront aussi accès, sans coûts additionnels au magazine de 75 minutes présentant le meilleur des matchs du week-end et proposant des analyses en plateau avant la grande affiche du dimanche soir.

A partir du 6 août, tous les fans de football à travers la France pourront profiter du meilleur de la Ligue 1 Uber Eats sur la chaîne Prime Video Ligue 1 avec 8 matchs chaque weekend, du vendredi 21h00 jusqu’au dimanche soir. Chaque match aura le droit à une émission d’avant-match en bord de terrain et d’après-match de 15 minutes avec analyses et interviews. Le match du Dimanche soir sera programmé à 20h45, afin de rendre les déplacements du public plus simples et d’offrir plus de repos aux joueurs et aux clubs.

La diffusion par Amazon de la Ligue 2 BKT se fera au travers d’un nouveau partenariat conclu avec L’Équipe. La Chaîne L’Équipe diffusera le multiplex Ligue 2 BKT des huit matchs du Samedi 19h00 sur sa chaîne disponible sur la TNT, et ce pour toute la saison 2021/22. De plus, L’Équipe diffusera également les huit matchs en direct de façon individuelle sur l’Équipe Live, accessible sur sa plateforme et son application gratuite, jusqu’à la fin du mois de septembre. Après cette date, ces matchs seront disponibles de façon individuelle et intégrale exclusivement sur la chaîne Prime Video Ligue 1. Avec cet accord, tous les fans de football pourront regarder les matchs de Ligue 2 BKT facilement dès le début de la saison.

L’équipe éditoriale de Prime Video sera notamment composée de Thibault Le Rol, présentateur de l’affiche du dimanche soir à 20h45 et de celle du vendredi soir à 21h00, Marina Lorenzo, présentatrice du magazine du dimanche soir, et les deux commentateurs principaux seront Smail Bouabdellah et Julien Brun.

