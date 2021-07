Doctolib pris d’assaut après les annonces d’Emmanuel Macron

Aux dernières nouvelles, 1,3 millions de Français ont pris un rendez-vous de vaccination sur Doctolib suite aux annonces du président de la République.

© Daniel Schludi / Unsplash

Le chiffre n’a fait que monter. Peu après l’allocution d’Emmanuel Macron du 12 juillet et l’annonce des nouvelles mesures concernant le Pass Sanitaire, Doctolib s’est fendu d’un tweet indiquant que 17 000 rendez-vous de vaccination étaient pris chaque minute, avant d’établir un nouveau record de 20 000 rendez-vous par minute quelques minutes plus tard.

🔴 Nouveau record : 20 000 rendez-vous pris toutes les minutes en ce moment sur Doctolib #Macron20h #VaccinationCovid https://t.co/1fCvSe1KSi — Doctolib (@doctolib) July 12, 2021

Ce matin, le site affirmait que près d’1,3 millions de Français avaient pris un rendez-vous sur Doctolib depuis les annonces du Chef de l’État, un chiffre qui a probablement encore augmenté depuis.

🇫🇷 Près d’1,3 millions de Français ont pris leur rdv de vaccination sur @Doctolib depuis les annonces gouvernementales d'hier soir. Mobilisation record. Un énorme #merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées cette nuit. Nous sommes honorés d'agir au côté des soignants ! — Stanislas Niox-Chateau (@stanniox) July 13, 2021

Du côté du moteur de recherche Vite Ma Dose, les chiffres parlent d’eux-mêmes : « plus de 3,4 millions de recherches de RDV de vaccination ont été réalisées » a indiqué son créateur, Guillaume Rozier.

« Une nouvelle course de vitesse »

Le message semble donc être passé. Comme l’a précisé Emmanuel Macron, c’est « une nouvelle course de vitesse qui est engagée », face à la montée du variant Delta dans l’Hexagone, et cela se ressent dans les délais, très courts. Le calendrier particulièrement serré de la mise en place de ce Pass Sanitaire a certainement poussé certains à revoir leurs plans afin de profiter un tant soit peu de l’été.

À partir 21 juillet prochain — soit dans moins de dix jours — le pass sanitaire sera en effet obligatoire dans les “lieux de culture et de loisirs” comme les cinémas ou les théâtres. Au mois d’août, il sera obligatoire dans de nombreux établissements publics dont les cafés, restaurants et centres commerciaux, mais également dans tout lieu fermé réunissant plus de 50 personnes.

De ce fait, même en se faisant vacciner ce mardi 13 juillet avec les vaccins Pfizer et Moderna, la seconde injection ne s’effectuera que le 3 août, portant l’obtention du Pass Sanitaire au… 17 août, passés les 15 jours nécessaires afin que le vaccin soit efficace. Du côté du Johnson & Johnson, nécessitant une dose unique, il faudra compter quatre semaines après l’injection, soit à partir du 10 août si vous l’effectuez aujourd’hui.