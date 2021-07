Box Internet : soyez radin, la fibre ultra-rapide est en chute de -45% 🔥

Cette box Internet avec la fibre revient à 20 euros par mois seulement (au lieu de 35) grâce à l'offre de RED by SFR. N'attendez plus, cette offre se termine déjà demain, jour de la Fête Nationale en France.

© Pixabay / ivke32

MalgrĂ© les soldes, le mois de juillet est historiquement calme pour les fournisseurs d’accès internet en matière de remises. RED by SFR a dĂ©cidĂ© d’ĂŞtre Ă contre-courant de cette tendance en mettant Ă l’honneur une offre XXL sur sa box Internet. Sa formule profite d’un rabais supĂ©rieur Ă 40% jusqu’Ă demain : elle tombe Ă 20 euros par mois seulement au lieu de 35 euros. C’est la meilleure offre du marchĂ© Ă l’heure actuelle.

Cette offre sur la box Internet de RED by SFR ne pas va durer, c’est une vente flash. Sur le site officiel, il est indiquĂ© que cette proposition se termine dès le 14 juillet Ă minuit, ce qui vous laisse peu de temps pour choisir votre nouvel abonnement Ă prix mini. Compte tenu de la compĂ©titivitĂ© de son offre, il est quasiment sĂ»r que cette vente Ă©clair vous permette d’Ă©conomiser sensiblement par rapport Ă votre abonnement en cours.

Pour voir la box internet de RED by SFR, c’est ici :

Voir l’offre RED by SFR

Une box Internet fibre pour 20 euros par mois

RED by SFR se prĂ©sente comme un acteur assez moderne sur le marchĂ© de la box Internet. S’il mise logiquement sur un tarif attractif, il ne se limite pas Ă ce seul avantage, mĂŞme si son rapport qualitĂ©-prix est excellent. C’est pour cette raison qu’il ne cesse de sĂ©duire des milliers de nouveaux clients au fil des annĂ©es.

Pour entrer dans le dĂ©tail de cette box Internet, il convient d’indiquer qu’elle inclut la fibre en très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement et 500 Mb/s en envoi), les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles ainsi que 10 Go de stockage dans le cloud et 35 chaines TV (sans dĂ©codeur). En plus, vous avez droit au premier mois offert chez RED by SFR. Le tarif de cette box Internet est de 20 euros par mois seulement au lieu de 35 euros. C’est simple, cela reprĂ©sente une Ă©conomie immĂ©diate presque 45% sur le prix habituel de cette formule. En sachant que ce tarif ne doublera pas après un an (comme le font tous les rivaux), c’est une très belle opportunitĂ©. Voir l’offre RED by SFR

Cette box Internet a le mĂ©rite de proposer une excellente vitesse de dĂ©bit pour un prix très attractif. RED by SFR vous propose 1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement et 500 Mb/s en envoi, lĂ oĂą la majoritĂ© des offres concurrentes se cantonne Ă un dĂ©bit de 300 Mb/s et 400 Mb/s — comme c’est le cas chez Bouygues Telecom et Orange. Avec cette offre, vous ĂŞtes assurĂ© de profiter d’une excellente qualitĂ© de dĂ©bit.

D’autre part, la box Internet est actuellement disponible pour 20 euros par mois au lieu de 35 euros. C’est simple, la formule vous revient Ă 240 euros l’annĂ©e au lieu de 420 euros, ce qui veut dire que vous Ă©conomisez 180 euros sur la première annĂ©e. D’autre part, ce tarif n’a pas vocation Ă doubler (ni Ă tripler) après cette date, vous faites donc une affaire dans l’immĂ©diat comme sur la durĂ©e. Encore une fois, ce n’est pas le cas de la plupart des autres abonnements disponibles Ă ce jour.

L’autre avantage de cette box Internet, c’est qu’elle est sans engagement de durĂ©e. Vous pouvez quitter RED by SFR quand vous le souhaitez sans avoir besoin de vous justifier auprès du fournisseur d’accès internet. Il n’y a pas besoin de rester client sur une pĂ©riode fixe d’une annĂ©e ou plus, vous restez toujours libre. Cela pousse aussi cet acteur Ă proposer un excellent service pour que ses clients restent le plus longtemps possible.

Une box Internet transparente avec options

Si cette box Internet est très complète, elle n’inclut pas l’option TV de base. RED by SFR est parti du principe que beaucoup d’utilisateurs n’avaient pas de tĂ©lĂ©viseur et qu’ils n’avaient donc pas besoin de dĂ©codeur pour accĂ©der aux chaĂ®nes TV. C’est aussi ce qui permet de garantir un prix aussi bas. Si vous souhaitez profiter de 35 chaĂ®nes, il suffira de prendre le dĂ©codeur Ă 19 euros pour y avoir droit. Le prix mensuel reste le mĂŞme, soit 20 euros par mois.

Dans le cas oĂą vous souhaitez choisir cette box tout en l’accompagnant de l’option TV avec 100 chaines, l’abonnement passera Ă 23 euros par mois et vous devrez prendre le dĂ©codeur Ă 19 euros (paiement unique). Encore une fois, cela reste très correct pour une formule de cette qualitĂ© lĂ .

Pour terminer, RED by SFR propose une dernière option pour sa box Internet. La fonctionnalitĂ© DĂ©bit Max Wi-Fi 6 vous offre la possibilitĂ© de bĂ©nĂ©ficier d’un dĂ©bit encore plus rapide, ce qui peut s’avĂ©rer utile si vous ĂŞtes une famille nombreuse ou que vous vivez en colocation. Dans ce cas, il n’y a aucun risque de latence mĂŞme si plusieurs personnes jouent ou regardent des contenus vidĂ©o en streaming de manière simultanĂ©e.

Voir l’offre RED by SFR

Une offre Ă saisir chez RED by SFR

Pour rĂ©sumer, la box Internet de RED by SFR est Ă 20 euros par mois seulement pour un dĂ©bit d’excellente qualitĂ© et le premier mois offert. Elle s’accompagne d’options gratuites et incluses comme les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles, tandis que vous pouvez aussi choisir de profiter de 35 ou 100 chaĂ®nes TV. En plus, elle est sans engagement de durĂ©e vous laisse la possibilitĂ© de rĂ©silier votre abonnement quand bon vous semble. Ce sont ces nombreux avantages qui en font une très belle offre aujourd’hui.

L’offre de RED by SFR sur cette box Internet se termine dès le 14 juillet Ă minuit, vous n’avez plus que quelques heures pour en profiter avant qu’elle ne revienne Ă son tarif de base. Il s’agit actuellement de la meilleure offre sur le marchĂ©, n’attendez pas plus longtemps pour rĂ©aliser des Ă©conomies tous les mois et arrĂŞter de payer trop cher.

Pour voir la box Internet de RED by SFR, c’est ici :

Voir l’offre RED by SFR