La Vallée de la Mort pourrait avoir battu son record de température

Nouvel épisode dans la vague de chaleur insoutenable qui frappe l’Amérique du Nord. Après les températures infernales enregistrées dans le Nord-Ouest Pacifique, c’est un nouveau chiffre ahurissant qui nous arrive cette fois de Californie.

La Vallée de la Mort, zone la plus sèche et chaude de tout le territoire américain, a quasiment égalé son record. Vendredi dernier, le mercure y a grimpé jusqu’à 54.4 °C.

DEATH VALLEY UPDATE 🌡️

High temp at Death Valley today = 130F.

⚠️ If this says anything about how hot SAT-SUN will be, HEED THESE WARNINGS. Do not put yourself, nor first responders in danger this weekend!

This observed high temp is considered preliminary & not yet validated. https://t.co/BwovUm42PE

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) July 10, 2021