Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est à un prix mini chez Bouygues Telecom

Bouygues Telecom propose une offre imbattable sur le Galaxy S20 FE 5G. C'est le moment ou jamais de vous offrir ce smartphone de Samsung.

Attention, voici une offre immanquable sur le Samsung Galaxy S20 FE 5G chez Bouygues Telecom. Le smartphone devient accessible pour 21 euros + 6 euros par mois (pendant 24 mois). C’est du jamais vu pour ce smartphone vendu seul 709€.

Pour profiter de ce prix, il vous suffira de souscrire au très complet forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90 Go de l’opérateur sur une période de 24 mois. Il propose ensuite une remise de 100 euros grâce au code VF100. Enfin, une offre de remboursement de 50 euros de Samsung se chargera de faire encore baisser le prix du terminal.

Le forfait est compatible 5G

Le forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90 Go de Bouygues Telecom comprend tout ce que l’on attend d’un forfait mobile en 2021. Entre l’enveloppe de data généreuse en France (et dans l’UE), la compatibilité 5G et d’autres bonus, il est simplement parfait. Cet abonnement est au prix de 33,99 euros par mois, puis 48,99 euros la seconde année.

Dans le détail, il inclut :

Appels, SMS et MMS illimités en France + UE/DOM/Suisse

Appels illimités vers les mobiles des USA/Canada/Chine

Appels illimités vers les fixes vers 120 destinations

90 Go de data par mois en France (4G ou 5G)

dont 35 Go de data par mois en UE/DOM/Suisse (4G ou 5G)

Bonus : internet illimité le week-end, accès à l’Équipe, Cafeyn…

Accès à B.tv HD

2e SIM offerte

Si vous êtes client Bbox, vous avez le droit à une réduction supplémentaire de 7 € par mois. La série spéciale 90 Go peut donc chuter à 26,99 euros par mois la première année.

Samsung Galaxy S20 FE : le premium équilibré

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G (pour Fan Edition) est une déclinaison du célèbre flagship du constructeur sud-coréen. Lancé à l’automne 2020, on retrouve une bonne partie des caractéristiques des Galaxy S20, mais avec quelques ajustements qui lui permettent de se concentrer sur l’essentiel. Cela fait de lui un smartphone premium, mais un peu mieux équilibré pour un excellent rapport qualité-prix (surtout avec cette offre de Bouygues Telecom).

C’est ainsi que l’on retrouve ce qui a fait le succès de son aîné. Cela commence par un magnifique écran AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour rendre toutes les animations plus fluides. Il s’agit ici d’un modèle 5G, ce qui vous offre la connectivité adéquate pour ce réseau en cours de déploiement en France – et déjà lancé par Bouygues Telecom dans plusieurs villes de France. Vous pourrez donc en profiter directement si vous êtes déjà couvert. Si ce n’est pas la cas, vous n’aurez en tout cas pas besoin de changer de smartphone pour surfer en 5G quand elle arrivera.

Côté puissance, le téléphone reste extrêmement performant avec un processeur Qualcomm Snapdragon 865. Ce modèle figure toujours dans les plus puissants du marché à ce jour, et il n’aura aucun problème à faire tourner tous les jeux 3D et des applications gourmandes avec les paramètres au maximum. La version ici proposée possède 128 Go pour le stockage.

Légèrement ajustée par rapport aux Samsung Galaxy S20, cette déclinaison FE embarque tout de même un très joli matériel pour réaliser de très bonnes photographies. Le bloc photo du Galaxy S20 FE est proche de celui des Galaxy S20/S20+, mais avec un téléobjectif 3x (30x hybride) de 8 Mégapixels au lieu de 64, c’est un peu moins bien, mais cela reste très correct. Vous trouverez aussi un capteur principal de 12 MP à f/1.8 avec stabilisation optique et un capteur ultra grand-angle de 12 MP. Cela donne donc une partie photo très polyvalente capable de s’adapter à toutes les situations.

L’autonomie de ce téléphone est assurée par une large batterie de 4500 mAh, de quoi tenir plus d’une journée sans aucun problème. En outre, il est certifié IP68, c’est donc un smartphone qui ne risquera pas s’abîmer en cas d’accident au bord de la piscine cet été. C’est un vrai plus que l’on trouve tout simplement pas ailleurs sur les terminaux concurrents au même prix. À l’instar des autres terminaux Samsung récents, il s’appuie sur l’interface OneUI, récemment passée en version 3.0 et toujours aussi plaisante à utiliser. Elle est même considérée comme l’une des meilleures surcouches du marché actuellement.

