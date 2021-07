Alerte Rouge : bande annonce du prochain Pixar qui sortira en 2022

Pixar continue d'enchaîner les productions à grande vitesse ! Après les grandes réussites que furent Soul et Luca, le studio d'animation annonce un nouveau long métrage, Alerte Rouge, sur « l'âge bête ».

© Pixar

Pas facile d’être une jeune fille de 13 ans qui doit subir le chaos de l’adolescence tout en subissant une mère hyper protective. Mais pour Meilin Lee, c’est pire encore : lorsqu’elle est débordée par les émotions, elle se transforme en… panda roux géant !

Attaque de panda roux géant

Ce point de départ, c’est celui d’Alerte Rouge, le prochain long métrage de Pixar qui promet beaucoup d’humour, du moins c’est ce qu’on peut apprécier dans la bande annonce ci-dessous. Meilin Lee est une ado pleine d’assurance, mais sa mère la rend folle à la surveiller alors qu’elle est en classe. Malheureusement pour elle, elle possède ce pouvoir de transformation qui n’est pas facile à vivre.

Cette métaphore des affres de l’adolescence semble quelque peu trancher par rapport aux précédents films plus « sérieux » de l’écurie Pixar, qu’il s’agisse de Soul avec ses questionnements métaphysiques, ou le conte doux-amer qu’est Luca. Mais on ne doute pas que le scénario d’Alerte Rouge laissera une grande place à la profondeur, car être ado ce n’est vraiment pas la période la plus facile de la vie !

Alerte Rouge a été réalisé par Domee Shi, déjà auteure du court-métrage Bao, très remarqué en 2018 où il a remporté un Oscar (elle est aussi la première femme à diriger un court-métrage chez Pixar !). La sino-canadienne travaille pour Pixar depuis 2011, où elle a participé à plusieurs films dont Vice-versa, Les Indestructibles 2 ou encore Toy Story 4.

Son nouveau film sera visible en 2022, sans doute au cinéma. Les précédents métrages de Pixar ont été distribués sur Disney+.