Box internet : vous payez trop cher ? SFR brade le prix de la fibre

La box Internet à 16 euros par mois pour la fibre, ça vous tente ? C'est l'offre mise à l'honneur par SFR aujourd'hui, n'attendez plus pour faire des économies.

Si les soldes sont en cours, les box Internet ne sont habituellement pas concernées par ces offres. La période estivale reste toujours assez calme depuis quelques années, au point qu’on ne s’attendait pas à découvrir une telle promotion aujourd’hui. Il s’agit actuellement du meilleur abonnement du marché, grâce à un rapport qualité-prix aussi intéressant.

Plus concrètement, SFR a décidé de surprendre le marché en faisant passer sa formule à 16 euros par mois seulement pour la fibre en très haut débit (500 Mb/s en téléchargement et 50 Mb/s en envoi), les appels en illimité vers les fixes (en France et vers 110 destinations) et 160 chaînes TV. D’ordinaire, cette même offre revient à 38 euros par mois, ce qui veut dire que vous économisez plus de la moitié du prix appliqué quand il n’y a pas de promotion en cours.

Cette box Internet ne va pas bénéficier de ce prix réduit pendant très longtemps. Il s’agit d’une offre dévoilée dans le cadre de l’opération Shopping d’été chez SFR, ce qui veut dire qu’elle est vouée à retrouver son tarif initial d’ici quelques jours. Néanmoins, elle peut s’arrêter à tout instant, le plus judicieux est donc de ne pas attendre plus longtemps avant de craquer.

En plus, il y a de fortes chances pour que cette box Internet soit moins onéreuse que votre offre actuelle. Ainsi, vous pouvez assurément faire des économies cet été afin d’investir le montant non utilisé dans un autre poste de dépense nettement plus intéressant.

La box Internet de l’été

Sur le marché des box Internet, SFR n’est plus à présenter. Ce fournisseur d’accès internet se présente comme un acteur assez classique, mais qui a su se moderniser avec le temps afin de proposer des offres complètes qui conviennent au plus grand nombre. C’est pour cette raison qu’il continue de séduire autant de monde au fil des années.

Dans les faits, cette box Internet inclut la fibre en très haut débit (500 Mb/s en téléchargement et 50 Mb/s en envoi), les appels illimités vers les fixes (en France et vers 110 destinations) ainsi que 160 chaînes TV.

La box Internet de SFR coûte 16 euros par mois seulement contre 38 euros le reste de l’année. La remise immédiate est de -57% sur cette formule qui se veut transparente, efficace et accessible. Si votre offre est trop chère ou que vous hésitez à changer de formule, c’est le moment de passer à l’action avant la fin de cette promotion.

Cette box Internet bénéficie d’un prix qui est garanti pendant toute la première année. Durant les 12 premiers mois, vous êtes donc certain de ne payer que 16 euros par mois pour accéder à la fibre et aux autres options incluses dans cet abonnement. Après cette date, le tarif remonte à 38 euros par mois.

Sur la première année, votre box Internet vous revient donc à 192 euros au lieu de 456 euros. Les économies réalisées sur la période sont donc de 264 euros, c’est un joli montant qu’il sera appréciable d’investir ailleurs. Peu de concurrents sont capables de faire aussi bien sur cette durée et que la formule reste largement compétitive même dans la durée.

Sachez également que la période d’engagement requis par SFR pour cette box Internet est d’un an, ce qui veut dire que vous restez client pendant la période où vous avez droit au meilleur prix, mais que vous pouvez partir avant le retour à la normale. Dans ce cas, vous n’aurez pas besoin de vous justifiez quand vous résilier auprès du fournisseur accès internet.

Quels sont les autres avantages de la box Internet de SFR ?

Le prix de cette box Internet n’est pas le seul avantage mis en avant par SFR. En effet, cette offre peut aussi se vanter de son excellente qualité de réseau. Pour faire simple, celui-ci monte jusqu’à 500 Mb/s en débit descendant et 50 Mb/s en envoi.

Les concurrents ne sont pas en mesure de proposer une telle vitesse pour leur box Internet : Bouygues Telecom et Orange se limitent à 300 Mb/s et 400 Mb/s pour des offres similaires. C’est donc chez SFR que vous serez le mieux servi, sachant que le fournisseur ne se limite pas uniquement à cette formule à 16 euros par mois.

SFR a divisé ses box Internet en deux gammes pour plus de clarté. L’offre SFR Fibre est la plus compétitive aujourd’hui, mais la formule à 22 euros par mois peut aussi s’avérer pertinente, surtout si vous êtes une famille nombreuse ou une colocation. Avec cette formule, le débit va jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi.

L’autre avantage avancé par SFR tient dans le fait qu’il peut prendre en charge jusqu’à 100 euros de frais de résiliation si vous quittez votre fournisseur actuel pour sa box Internet. Dans ce cas, cela veut dire que vous n’aurez rien de plus à régler en prenant votre nouvel abonnement à prix réduit.

Tout le changement pour votre nouvelle box Internet s’effectue directement sur le site officiel de SFR. La démarche ne prend pas plus de quelques minutes et reste très simple, vous êtes certain de pas perdre de temps quand vous faites la transition. Pensez également à vérifier si vous êtes éligible à la fibre en renseignant votre adresse sur le site si vous avez une offre ADSL pour l’instant. N’attendez pas plus longtemps pour réaliser une belle affaire cet été.

