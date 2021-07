Elon Musk a réservé un vol chez Virgin Galactic

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Blue Origin et Jeff Bezos n’ont pas été très réceptifs aux avances de Richard Branson, lorsque celui-ci a joué la carte de l’entente récemment. Mais le milliardaire britannique pourrait bien avoir plus de chance du côté d’Elon Musk; d’après Engadget, le patron de SpaceX aurait acheté un billet pour un vol avec l’entreprise de Branson. Certainement une façon de juger l’expérience client dont parlait le patron de Virgin, mais du point de vue de la concurrence.

Dans une interview au Sunday Times, Branson a qualifié Musk d’“ami”. Il a aussi laissé entendre qu’il pourrait un jour faire le chemin inverse, et embarquer à bord d’un engin estampillé SpaceX.

Big day ahead. Great to start the morning with a friend. Feeling good, feeling excited, feeling ready.

Watch #Unity22 launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST.@virgingalactic @elonmusk https://t.co/1313b4RAKI pic.twitter.com/FRQqrQEbH8

— Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021