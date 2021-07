Death Stranding : Hideo Kojima ne valide pas l’appellation Director’s Cut

Sur Twitter, Hideo Kojima partage régulièrement de nouvelles informations sur ses projets en cours. Le game designer à l’origine de Metal Gear et de Death Stranding est récemment revenu sur la version Director’s Cut de Death Stranding, attendue pour le 24 septembre prochain. Selon lui, le terme Director’s Cut est inapproprié et résulte d’un abus de langage qu’il ne valide pas.

In the game, it is not what was cut, but what was additionally produced that was included. Delector's Plus? So, in my opinion, I don't like to call "director's cut".

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) July 12, 2021