Xbox : Microsoft présente les nouveautés de Xbox Family Settings

Plusieurs fonctionnalités ont été ajoutées afin de permettre aux parents de suivre les dépenses de leurs enfants.

© Microsoft

Xbox Family Settings, l’application mobile proposée par Microsoft et qui fournit un service de contrôle parental à distance, vient de recevoir une mise à jour de ses fonctionnalités disponibles. Dans celle-ci, plusieurs choses ont été mises en place pour aider les parents soucieux à gérer ou suivre les dépenses de leurs enfants.

Tout d’abord, l’application vous permet désormais d’alimenter directement le compte Xbox de votre enfant et ainsi fixer une limite de dépense qu’il ne pourra pas dépasser. À noter tout de même que vous ne pourrez pas choisir le type de contenu (jeu, extension, micro-transaction) dans lequel votre enfant dépensera cet argent. Cela vous permet tout de même d’avoir la main mise sur le montant total à ne pas dépasser.

Ensuite, Microsoft a introduit la fonctionnalité « Demander à acheter ». Celle-ci peut désormais être activée via les paramètres de l’application. Elle vous permettra de recevoir une notification lorsque votre enfant voudra effectuer un achat sans en avoir les moyens. Vous pourrez alors refuser ou accepter d’alimenter le compte avec la somme nécessaire ou effectuer l’achat vous-même.

Enfin, vous pouvez désormais consulter l’état du compte de votre enfant à tout moment. L’avoir disponible est consultable via la même page qui vous informe sur la durée de jeu du jour et les restrictions de jeux par âge. Vous avez également la possibilité de consulter l’historique des achats de votre enfant.

Xbox Family Settings est une application mobile disponible gratuitement sur iOS et Android. Sortie il y a un an, elle permet d’avoir le contrôle sur de nombreux paramètres de jeu de votre enfant, du plus restrictif au plus laxiste selon ce que vous souhaitez mettre en place. Comme son nom l’indique, cette application n’est compatible qu’avec les comptes Xbox.