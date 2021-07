Xbox Game Pass : Voici les nouveaux jeux au catalogue

En plus des nouveaux jeux au catalogue, Microsoft a eu la bonne idée de concocter une publicité originale ramenant un des groupes les plus populaires des années 1990.

Deux dates sont à retenir pour cette première moitié du mois de juillet. La première est le 8 juillet, qui est la date de disponibilité du jeu Dragon Quest Builders 2 (Cloud). Il s’agit d’un jeu de rôle et de construction situé dans le monde fantastique de Dragon Quest. Ce même jour sera disponible Tropico 6 (Cloud, console et PC) qui est également un jeu de construction dans lequel vous devenez le dirigeant et seul maître d’un archipel à modeler comme bon vous semble.

Enfin, le 8 juillet sera disponible le jeu de sport UFC 4 (Console) grâce à l’intégration du service EA Play. C’est un titre qui sera disponible uniquement via le Xbox Game Pass Ultimate.

Le 15 juillet, trois autres jeux débarquent au catalogue du service de Microsoft. Le premier est Bloodroots (Cloud, console et PC) qui est un jeu d’action indépendant assez énergique. Ensuite sera disponible Farming Simulator (Cloud, console et PC) qui n’est autre qu’un simulateur dans lequel vous pourrez goûter aux joies d’être un agriculteur.

Le dernier jeu disponible sera The Medium (Cloud). Exclusivité temporaire des machines de Microsoft pendant un long moment, le titre va également bientôt débarquer sur PS5 dès cet été. Il s’agit d’un jeu d’horreur narratif dans lequel vous incarnez une jeune femme capable de voir le monde des esprits.

Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement proposé par Microsoft sur Xbox et PC. Il est disponible au prix de 9,99€ par mois pour un accès standard qui vous donne accès à une grande bibliothèque de jeux régulièrement renouvelée. Pour 12,99€, le Xbox Game Pass Ultimate vous donne également accès au cloud, au Xbox Live Gold ainsi qu’à la bibliothèque de jeux EA Play. Comme d’habitude, toutes ces arrivées signent le départ de plusieurs jeux. Profitez de ces titres avant le 14 juillet prochain :

EA Sports UFC (Console)

EA Sports UFC 2 (Console)

Endless Space 2 (PC)

Downwell (PC)

CrossCode (Cloud, Console & PC)

Une pub au goût nostalgique très prononcé

En parallèle, les joueurs fans de Microsoft auront vu passer une publicité plus qu’originale pour le Xbox All Access, un service qui vous permet d’acheter une console et d’avoir un abonnement Xbox Game Pass Ultimate avec un paiement échelonné. Dans la pub, les plus anciens reconnaîtront le groupe All-4-One, un des groupes R&B les plus en vogue dans les années 1990.

Pour l’occasion, le groupe a repris sa chanson « I Swear » originellement sortie en 1994. Cependant, elle a été remaniée pour faire la promotion du service de Microsoft, promettant que « tout y est » (It’s All There) comme le nouveau titre de la musique le suggère.

Xbox All Access est une méthode d’acquisition des consoles Xbox Series grâce à un système de paiement mensuel régulier. Pour 24,99€ par mois pendant 24 mois (deux ans) vous avez un pack contenant la Xbox Series S (prix unitaire de 299,99€) avec un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate (montant unitaire de 12,99€ par mois) valable pour 24 mois également.

Pour 34,99€ par mois pendant 24 mois, vous avez le pack contenant la Xbox Series X (prix unitaire de 499,99€) avec un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate valable pour 24 mois.