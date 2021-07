Les nouveaux accessoires d’Elgato vont s’arracher auprès des streamers

La marque préférée des streamers vient de lancer une flopée de nouveaux produits, dont une nouvelle version de son fameux Stream Deck.

© Elgato

Les streamers et autres créateurs de contenu connaissent très certainement Elgato. La marque allemande propose en effet plusieurs accessoires particulièrement populaires chez les streamers, tels que ses microphones ou encore son fameux Stream Deck. Il s’agit d’un boîtier comprenant des boutons paramétrables permettant d’enclencher facilement certaines actions en plein live.

La marque vient justement de lancer une nouvelle version de son appareil, sobrement baptisée Stream Deck MK.2. Au menu : façade avant personnalisable, USB-C, et support détachable à l’arrière. Autrement, le concept reste le même. On retrouve toujours 15 touches paramétrables, et l’appareil dispose de plugins pour être utilisé avec Twitch, OBS, YouTube, XSplit, Spotify, Philips Hue et d’autres. Le Stream Deck MK.2 d’Elgato est vendu 149,99€.

Elgato en profite pour lancer une nouvelle webcam, la Facecam, spécialement dédiée aux streamers. Celle-ci est capable de filmer en Full HD à 60 fps, avec un angle assez large (24 mm, f/2.4).

D’autres produits viennent également d’être annoncés, tel que le Wave XLR, une interface audio, ou encore le Wave Mic Arm, un pied de micro particulièrement adapté à la pratique du live-stream. Si vous envisagiez de vous lancer dans le stream, tous ces nouveaux produits pourraient bien vous intéresser. Ils sont tous disponibles à la commande sur le site d’Elgato et visibles sur la chaîne YouTube de la marque.