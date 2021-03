Un tapis de souris qui fait fond vert ? Elgato l’a fait !

Elgato vient de sortir le Green Screen Mouse Mat, un accessoire qui se montrerait particulièrement utile auprès gamers qui souhaitent dynamiser leurs lives et montrer leurs performances avec une manette ou un clavier/souris.

Elgato élargit une fois de plus sa gamme de produits destinés aux créateurs de contenus avec un nouvel objet insolite. La dernière création de la maruqe est un tapis de souris/fond vert. Le produit s’appelle le Green Screen Mouse Mat, ou Tapis de Souris Écran Vert en français.

Comme le montre la vidéo de présentation, c’est un produit tout particulièrement destiné aux streameurs, youtubeurs et autres gamers diffusant leurs parties sur le net. Il est adressé plus spécifiquement aux joueurs qui désirent montrer à leur public leur manière d’utiliser un contrôleur, que ce soit le traditionnel combo clavier/souris ou bien une manette. L’avantage est que vous pouvez désormais montrer votre jeu de doigts tout en l’incrustant de manière plus fluide et intuitive à la séquence de gameplay capturée sur l’ordinateur ou la télévision. C’est particulièrement intéressant pour les titres tels que les jeux de combats ou les jeux en FPS puisque les réflexes et le doigté sont les qualités premières qui mènent à la réussite.

De manière plus générale, ce produit pourrait aussi se montrer utile aux créateurs de contenus qui font souvent des vidéos « unboxing » ou des démonstrations de produits avec un angle de caméra en plongée. Cela leur permet d’incruster un fond sympa ou des caractéristiques détaillées afin de soutenir leur propos concernant un produit. Elgato a également publié une vidéo dans laquelle un employé explique plus en détail l’utilité du tapis de souris. Celui-ci est disponible sur le site d’Elgato au prix de 29,99 euros.