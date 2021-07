Razer lance des pantoufles dans sa gamme Sneki Snek

Toujours dans une logique de protection environnementale, Razer a présenté son nouveau produit qui va l’aider à planter des arbres.

© Razer

À l’occasion de la Journée mondiale des serpents, qui a eu lieu ce 16 juillet, Razer, le fabricant d’appareils gaming, a présenté son tout nouvel accessoire pour les gamers du dimanche : une paire de chaussons à l’effigie de son adorable Sneki Snek. Depuis un moment devenu la mascotte de la gamme écologique de la marque, Sneki Snek se réinvente pile à temps pour protéger ses congénères serpents.

Les pantoufles Sneki Snek sont vendues au prix de 59,99€, sont fabriquées en polyester recyclé et en PVC écologique, et possèdent également des semelles antidérapantes. Doublée en matière peluche, ce sont des pantoufles qui garderont vos pieds de gamer au chaud, parfaites pour préparer cet hiver. Elles sont disponibles en tailles petit, moyen ou large. Référez vous au guide des tailles de Razer pour connaître la vôtre.

Sneki Snek bientôt au demi-million d’arbres plantés

Tout comme avec les autres produits Sneki Snek, chaque exemplaire acheté permet à Razer de planter 10 arbres. L’objectif final est de planter 1 million d’arbres. Les autres produits disponibles sont un coussin repose-tête, une peluche, un masque de sommeil ainsi qu’un tapis.

À ce jour, Razer, et ses fidèles clients, ont réussi à planter plus de 460 000 arbres. La prochaine étape est d’atteindre les 500 000 pour que la marque décide de révéler quel sera le prochain produit Sneki Snek à voir le jour. Si pour le moment tous les articles rentrent dans la catégorie lifestyle, on peut toujours s’imaginer quelques produits purement gaming pour les prochaines sorties.