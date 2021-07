Au tour d’Impossible Food d’annoncer ses nuggets sans poulet

Officialisés la semaine prochaine, ces nouveaux nuggets de poulet sans poulet auront la lourde tâche de s’imposer sur le marché déjà saturé de la viande végétale.

© Impossible Food

La viande végétale a décidément le vent en poupe cette année. Après Planted, les préparations à base de pois qu’on a eu l’occasion de tester il y a quelques semaines, ou encore Beyond Meat, qui lançait début juillet ses tenders de poulet vegans, c’est au tour d’Impossible Food de se lancer sur le marché du poulet sans poulet. La marque dévoilera la semaine prochaine à l’occasion d’un salon professionnel, une nouvelle recette à base de protéines de soja texturé et d’huile de tournesol. Contrairement à ses précédents produits, les pépites de poulet de la marque ne contiendront pas d’hème, un ingrédient génétiquement modifié pour reproduire la texture juteuse et saignante de la viande rouge qui avait valu à la marque une interdiction en Europe et en Chine.

Si Beyond Meat a déjà pris de l’avance sur la concurrence avec ses tenders vegans, le léger retard pris par Impossible Food ne semble pas inquiéter la marque américaine. “Nous avons été occupés par d’autres choses”, a ainsi déclaré le PDG de l’entreprise Dennis Woodside. En plus d’approvisionner certaines chaînes de restauration en viande végétale, comme Starbucks, Impossible Food s’est aussi largement concentré sur la vente au détail de ses produits, en investissant les étals de 20 000 supermarchés américains, rapporte le site de Bloomberg.

Le poulet aux œufs d’or

Il faut dire qu’aux États-Unis, le poulet rapporte. Chaque année, le marché de la volaille rapporte 110 milliards de dollars au pays, soit plus que n’importe quelle autre viande. Alors que le marché de la viande végétale est de plus en plus populaire auprès des Américains, de plus en plus de marques tentent de s’imposer, en proposant des alternatives à base de plantes aux recettes variées… mais qui ont souvent pour point commun d’être ultra-transformées.