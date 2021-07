L’offre Very B&You 100 Go revient, et elle va vous faire changer de forfait

Les offres Very B&You sont de retour : 100 Go pour 12,99 euros par mois sur l'excellent réseau Bouygues, cela ne se rate pas.

© Capture d'écran

Bouygues fête les vacances en relançant une nouvelle fournée d’offres “Very B&You”. Si l’opérateur consent régulièrement à des promotions sur ses forfaits mobile, les offres Very B&You sont beaucoup plus rares, souvent à durée très limitée et toujours extrêmement intéressante. Nouvelle preuve aujourd’hui avec cette série qui comprend notamment un forfait 100 Go pour 12,99 euros par mois. Avec une telle offre, il est très probable que votre forfait actuel ne trouve pas le même rapport données/prix. Autrement dit, il est temps de changer de forfait, et vous n’avez qu’une semaine pour le faire. Après, l’offre disparaîtra.

Si 100 Go c’est trop pour vous, ou pas assez, vous trouverez également deux autres formules :

Voir les offres B&You

Very B&You 100 Go : le meilleur forfait du moment ?

Dans le détail, le forfait Very b&You 100 Go est particulièrement complet. On y trouve donc cette jolie enveloppe de 100 Go de data sur le très bon réseau 4G de Bouygues Télécom. D’après l’Arcep, c’est l’un des meilleurs concernant la qualité des services mobiles. Notamment dans les zones peu denses, d’ordinaire un peu mieux couvertes par Bouygues. Ce qui pourra s’avérer pratique en vacances justement.

On notera que ce volume de données est applicable en France métropolitaine. Depuis l’Europe et les DOM, Bouygues vous permet de profiter jusqu’à 15 Go de data sur cette enveloppe, sans surcoût. Enfin, on retrouve évidemment les appels et SMS illimités en France, en Europe et dans les DOM. Les MMS sont illimités en France, mais décomptés de l’enveloppe data dans l’UE. Quoi qu’il en soit, vous aurez de quoi garder le contact avec vos proches où que vous soyez.

Aspect appréciable, ce forfait vous permet de conserver votre numéro de téléphone actuel. Les diverses étapes sont à retrouver sur le site officiel de l’opérateur. Qui plus est, ce forfait est sans engagement, et le prix ne changera pas au bout d’un an. Vous avez donc le loisir de résilier à tout moment, ou bien de le conserver. Comme d’habitude chez Bouygues, les forfaits sont assez flexibles, et vous pourrez rajouter de la data, ou des options à votre abonnement selon vos besoins. N’hésitez pas à télécharger l’application mobile disponible sur iOS et Android pour en profiter.

Dernière option pour le moins capitale, ce forfait 4G peut devenir un forfait 5G moyennant un supplément de 3 euros par mois. Cette option n’est disponible qu’après l’ouverture de la ligne. C’est en tout la meilleure façon pour obtenir un forfait 5G à petit prix puisque cela revient à seulement 15,99 euros par mois pour 100 Go de 5G. Il n’y a guère d’équivalent pour le moment.

Voir les offres B&You

Bouygues Telecom, n°1 en zones rurales

Si le prix est réduit, la qualité reste au beau fixe chez l’opérateur : vous profitez du deuxième meilleur réseau de France selon l’ARCEP… mais le premier dans les zones rurales, c’est-à-dire les communes de moins de 10 000 habitants. C’est ce qui explique que vous captez souvent mieux la 4G avec un forfait Bouygues lorsque vous êtes dans des coins reculés.

Bouygues Telecom est aussi connu pour avoir l’un des meilleurs services clients. Ce qui est appréciable. Quand on ne peut pas se rendre en boutique pour obtenir de l’aide, c’est vraiment un point clé. Et cet opérateur y répond parfaitement.

Dans la dernière décennie, Bouygues Telecom s’est adapté à l’évolution du marché. S’il conserve toujours ses forfaits Sensation pour répondre au besoin de confort et de stabilité de certains clients, sa gamme B&You est venue apporter un vent de fraicheur et de nouveauté dans le groupe. Elle se distingue par le fait qu’elle soit sans engagement et que toute la gestion se fasse en ligne.

En faisant abstraction de boutiques physiques, l’opérateur est capable de réduire au maximum le coût de ces forfaits mobiles. Au final, que ce soit le forfait 5 Go, 100 Go ou 160 Go, ce sont des prix qui sont exceptionnels. Les tarifs avancés en ce moment s’inscrivent dans le cadre d’une promotion qui dure uniquement jusqu’à mardi prochain, le 27 juillet.

Voir les offres B&You