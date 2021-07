WhatsApp vous permet désormais de rejoindre un appel de groupe en cours

L’idée n’a rien de révolutionnaire, mais elle n’était jusqu’à présent pas disponible sur WhatsApp, qui rattrape désormais son retard.

© WhatsApp

Malgré les vives critiques reçues par la plateforme au début de l’année suite au changement de ses conditions générales d’utilisation, WhatsApp a visiblement dépassé la crise. L’entreprise reste toujours aussi populaire chez les internautes, et s’attèle désormais à innover pour enrichir son expérience utilisateur. Après avoir autorisé une meilleure gestion de la compression des images et la prise en charge de plusieurs appareils sur le même compte, cette semaine, la plateforme de discussion en ligne a officialisé l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité, destinée à faciliter les appels de groupe.

Tandis que l’entreprise, rachetée par Facebook en 2014 s’était jusqu’alors largement focalisée sur le partage de fichiers multimédias, WhatsApp veut désormais rivaliser avec Zoom et Meet. Désormais, les utilisatrices et utilisateurs pourront rejoindre un appel vidéo ou audio de groupe en cours via un nouvel icône dédié situé dans la barre d’information supérieure. Alors que l’entreprise interdisait jusqu’à présent de participer à un appel déjà entamé, la nouvelle politique de WhatsApp se veut visiblement moins stricte, et devrait notamment faciliter les conversations de groupe en famille ou entre amis.

Une fonctionnalité empruntée à Messenger, la plateforme de chat de Facebook, qui vient combler un léger retard par rapport aux leaders du marché comme Google Meet et Zoom, qui proposent depuis déjà un bon moment ce type de fonctionnalité. Sans surprise, WhatsApp a aussi profité de cette annonce pour rassurer ses utilisatrices et ses utilisateurs, en promettant “la sécurité et la confidentialité du chiffrement de bout en bout ”.