Dune : de nouveaux posters pour promouvoir la sortie du film

Plus que quelques semaines avant de découvrir le très attendu Dune de Denis Villeneuve. Le long-métrage se dévoile un peu plus dans une série de nouvelles affiches, avec Timothée Chalamet en figure de proue.

© Warner Bros

C’est sans doute le film le plus attendu de cette année 2021. Après avoir été repoussée à maintes reprises en raison de la pandémie de coronavirus, la sortie de Dune n’a jamais été aussi proche. Pour faire patienter les fans et préparer comme il se doit ce lancement, Warner Bros vient de dévoiler une série de nouvelles affiches. L’occasion pour la firme de présenter plus en détail le casting avant le 15 septembre prochain. Sans surprise, on retrouve Timothée Chalamet dans la peau de Paul Atreides, le héros de cette épopée de science-fiction. Il donnera la réplique à Rebecca Ferguson (Lady Jessica Atreides), Oscar Isaac (Leto Atreides) et Josh Brolin (Gurney Halleck). Stellen Skarsgard, Dave Bautista et Zendaya campent quant à eux respectivement le Baron Harkonnen, Glossu Rabban et Chani. Javier Bardem se glissera quant à lui dans la peau de Stilgar.

Réalisé par Denis Villeneuve, à qui l’on doit Blade Runner 2049, Dune suivra les aventures de Paul Atreides. Jeune homme aussi doué que brillant, il veut à tout prix préserver l’avenir de sa famille et son peuple et va se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers. À la recherche de la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l’humanité, il rencontrera en chemin des forces maléfiques qui se disputent le contrôle de cette planète.

Deux opus au compteur

Cette première partie de la duologie sortira sur nos écrans le 15 septembre prochain, soit plus d’un mois avant sa sortie outre-Atlantique. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que l’œuvre de Frank Herbert est adaptée pour le grand écran. En 1985, David Lynch s’était déjà intéressé à Dune mais le succès n’avait pas vraiment été au rendez-vous. Reste à savoir désormais si Denis Villeneuve parviendra à faire mieux.