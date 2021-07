Le VPN CyberGhost fait des promos pour son logiciel premium

En ce moment CyberGhost propose sa meilleure offre, avec une réduction de 85% et 3 mois offerts soit seulement 1,99€ / mois.

© Journal du Geek

Si vous vous sentez inquiet au sujet de votre sécurité lorsque vous naviguez sur le net, nous avons une solution à vous présenter pour vous couvrir : les VPN (Virtual Private Network). Ces logiciels agissent à deux niveaux pour vous protéger : ils chiffrent vos informations de navigation et camouflent votre adresse IP.

Ainsi, vos données personnelles et/ou sensibles sont mises à l’abri des pirates informatiques, et votre identité est masquée. Mais aussi, les VPN peuvent vous donner accès à bien d’autres options intéressantes. C’est notamment le cas de CyberGhost, qui vous offre de très nombreuses fonctionnalités que vous allez découvrir ci-dessous. Cerise sur le gâteau, ce dernier est en ce moment en promotion à -85% avec 3 mois supplémentaires offerts. Vous pouvez ainsi vous procurer CyberGhost VPN pour seulement 1,99€ / mois.

Saisir l’offre CyberGhost

La qualité des services de CyberGhost VPN

CyberGhost tient une place de choix sur le marché des VPN, et pour cause, il propose des services d’une qualité optimale. Pour votre sécurité tout d’abord, sachez que CyberGhost chiffre vos données avec l’algorithme AES 256 bits, afin que vos informations les plus précieuses (telles que vos mots de passe ou coordonnées bancaires) ne puissent pas être piratées.

De la même façon, CyberGhost camoufle votre adresse IP en vous assurant qu’aucune fuite DNS ne soit à déplorer, ce qui est un gros avantage pour votre confidentialité. Vous allez ainsi pouvoir naviguer de manière totalement anonyme.

Dans cette même idée de confidentialité, sachez aussi que CyberGhost est 100% No-Log, ce qui signifie qu’il ne conserve absolument aucune information concernant votre activité en ligne.

Pour aller plus loin, CyberGhost vous donne accès à son vaste réseau de plus de 7 000 serveurs dans environ 90 pays autour du monde. Vous allez par conséquent pouvoir modifier votre localisation virtuelle et ainsi débloquer les catalogues Netflix étrangers ou accéder à vos services français depuis l’étranger, par exemple.

Tous ces avantages vous seront accessibles depuis tous vos appareils, car l’application de CyberGhost est compatible avec les principaux systèmes d’exploitation (Windows, Android, iOS, macOS et Linux) et permet jusqu’à 7 connexions simultanées.

La promotion exceptionnelle de CyberGhost : -85% + 3 mois offerts

Nous avons une excellente nouvelle pour vous : CyberGhost affiche en ce moment une offre promotionnelle jamais vue. Cette dernière concerne l’abonnement d’un an au VPN, et baisse son prix de 85%, ce qui est vraiment énorme. Mais CyberGhost ne s’arrête pas là.

Ce dernier ajoute à cette offre 3 mois de protection supplémentaires de manière totalement gratuite. De cette façon vous allez pouvoir bénéficier de 15 mois de protection au lieu de 12, tout cela au prix de seulement 29,85€, alors qu’en temps normal, vous auriez dû payer quasiment 180€.

Vous allez ainsi pouvoir économiser la coquette somme de 150€, un montant non négligeable. Cette promotion CyberGhost fait ainsi passer le coût de revient mensuel du VPN de 11,99€ à seulement 1,99€.

De plus, comme cette promotion concerne l’abonnement d’une année, CyberGhost ne vous oblige pas à vous engager sur une longue période, ce qui est très appréciable. Enfin, sachez qu’en cas de doute, vous bénéficierez dans tous les cas d’une garantie de remboursement de 45 jours, afin de vous retourner et d’être totalement remboursé si jamais vous changez d’avis.

Vous pouvez donc vous lancer sans crainte et commencer à profiter des avantages CyberGhost à petit prix dès à présent.

Profiter de la promotion CyberGhost