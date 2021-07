Genshin Impact lance enfin sa MAJ 2.0

Bienvenue à Inazuma ! Déployée ce matin, la nouvelle mise à jour 2.0 de Genshin Impact nous offre à découvrir une toute nouvelle zone de Teyvat, ainsi que de plusieurs aventures inédites dans la cité de l’éternité.

© MiHoYo

Enfin ! Près de dix mois après son lancement, Genshin Impact, le jeu à succès de MiHoYo accueille sa version 2.0, et met les voiles sur Inazuma. S’il ne restait plus beaucoup de suspens quant au contenu de cette ambitieuse mise à jour (qui nécessite plus d’une dizaine de Go à l’installation) déjà présentée en détails pendant le dernier live des développeurs, Inazuma regorge de contenu à découvrir.

Voyage à Inazuma

Première étape pour lancer le second chapitre d’histoire de Genshin Impact : faire route vers Inazuma en embarquant sur le navire de Beidou (les ponts de glace de Kaeya ne vous suffiront pas). Un prélude un peu rébarbatif, mais qui vous permettra de rencontrer Thomas, et d’accéder à l’Acte 1 de la quête d’Archons “ Divinité impitoyable et eurythmie éternelle”. Attention, il vous faudra obligatoirement avoir atteint le niveau d’aventure 30 pour pouvoir accéder à cette nouvelle région. Il sera aussi nécessaire d’avoir terminé la quête prologue du Chapitre II. A noter également que pour le moment, seules trois des îles d’Inazuma sont accessibles, à savoir Narukami, Kannazuka et Yashiori. Le reste de la région sera déployé dans une prochaine mise à jour.

Les Electroculus

Qui dit nouvelle région dit évidemment nouveaux items à collecter. En plus des fleurs de cerisiers et des nombreux coffres disséminés sur l’archipel, les joueurs et les joueuses devront aussi récupérer les Electroculus, ces particules d’énergies élémentaires propres à chaque région de Teyvat. Comme à Mondstadt et Liyue, ces derniers devront être offerts aux Statues des Sept de la région, et vous permettront de gagner de l’XP, des primo-gemmes, des sceaux électro ainsi que des clés de sanctuaires des profondeurs.

Enfin le cross-save sur PlayStation

Autre bonne nouvelle avec l’arrivée d’Inazuma, la possibilité de jouer aussi bien sur PS4/PS5 que sur PC, iOS et Android. Jusqu’à présent, les joueurs Sony étaient les seuls à ne pas bénéficier de la sauvegarde cross-plateforme.