Ventes flash chez Back Market : mettez enfin la main sur le smartphone de vos rêves

Chez Back Market, les bons prix, c'est toute l'année. Mais quand il y a des ventes flash, les prix deviennent imbattables. La preuve en 5 offres immanquables.

Le leader des produits reconditionnés est incontestablement Back Market. Or, qui dit produits reconditionnés, dit super prix toute l’année… alors quand la plateforme lance des ventes flash, les offres sont tout simplement immanquables. Le smartphone ou l’objet tech de vos rêves était hors de portée neuf ? Vous allez enfin pouvoir craquer. Voici 5 bons plans que vous ne devez absolument pas manquer chez Back Market.

iPhone 12 64 Go à 720 euros

L’iPhone 12 vous fait de l’œil depuis sa sortie, mais son prix de 909 euros vous a refroidi, vous le trouverez à seulement 720 euros pendant sur Back Market. C’est tout de même une sacrée réduction pour ce smartphone qui a tout pour plaire, de l’écran OLED au surpuissant processeur A14 Bionic en passant une partie photo accomplie et sans oublier la recharge sans fil et la certification IP68. Il s’agit d’un modèle “en parfait état”, c’est-à-dire qu’il ne présente presque aucune rayure visible. Un iPhone 12 quasiment neuf à ce prix, cela ne se refuse pas.

L’iPhone 11 à 655 euros

Si vous n’avez pas besoin des nouveautés de l’iPhone 12, pourquoi ne pas opter pour l’iPhone 11 ? Le précédent modèle d’iPhone tient encore largement la dragée haute face à ses concurrents de 2021. On le sait, les iPhone vieillissent particulièrement bien, et ce n’est donc pas en optant pour un modèle vieux d’à peine plus d’un an que vous serez handicapé dans vos usages. Si l’écran LCD est forcément un peu moins bien que l’OLED de l’iPhone 12, les différences en termes de performances, de photos ou de fonctionnalités sont assez légères. À 487 euros chez Back Market dans un état “correct”, cela vaut le coup, si vous avez peur des rayures, le modèle en “très bon état” vous coûtera 529 euros.

Le Samsung Galaxy S20 à 525 euros

Dans le monde Android, on trouve une offre très intéressante sur le Galaxy S20. Vaisseau amiral de Samsung lancé l’année dernière, le Galaxy S20 est un smartphone qui n’est pas dénué de qualités. Comme souvent chez le Coréen, la première est à chercher au niveau avec une superbe dalle AMOLED, et rafraîchie à 120 Hz. Derrière se trouve un puissant processeur Exynos. Par ailleurs, le Galaxy S20 intègre toutes les fonctionnalités annexes dignes d’un smartphone premium, dont la recharge sans fil et la certification IP68. Tout cela ne vous coûtera que 525 euros en “parfait état” et avec 128 Go de stockage.

Le Samsung Galaxy S9 à 186 euros

Un flagship à moins de 190 euros, c’est possible sur Back Market. Vous trouverez l’ancienne star de Samsung, le Galaxy S9, à 186 euros seulement. Sorti il y a quelques années maintenant, le Galaxy S9 est nécessairement en retrait par rapport aux téléphones haut de gamme d’aujourd’hui. Cependant, il fera mieux que certains appareils à moins de 200 euros de 2021. C’est surtout le cas pour la partie photo. Particulièrement travaillée à l’époque, elle surpasse toujours des téléphones d’entrée de gamme d’aujourd’hui grâce à ce capteur qui avait la particularité d’être à ouverture variable : f/1.5 ou 2.4. Ce qui lui permet de sortir du lot en base luminosité tout en contrôlant mieux le rendu en plein jour. Samsung oblige, la dalle AMOLED est toujours d’excellente qualité, même par rapport au critère d’aujourd’hui.

Le MacBook Air 2017 (256 Go, Core i5) à 590 euros

Le MacBook Air est sans doute le laptop le plus adéquat pour les étudiants : entre performances suffisantes pour la bureautique, légèreté et autonomie, il a tous les critères nécessaires pour cet usage. Malheureusement, c’est une machine particulièrement onéreuse. Avec Back Market vous pouvez faire des économies substantielles afin qu’il rentre dans votre budget étudiant : 590 euros seulement pour cette version 2017 avec 256 Go de stockage, un processeur Intel Core i5 et 8 Go de RAM. Et si vous avez peur pour l’autonomie, sachez que Back Market garantit que la batterie est au moins à 85% de sa capacité d’origine. En clair, au lieu de 10h sur une seule charge, vous en tiendrez 8 au minimum. De quoi rester une journée sur les bancs de la fac.

Back Market : des produits reconditionnés à la qualité garantie

Acheter un produit reconditionné peut faire peur au premier abord et c’est tout à fait normal. Comment savoir si le produit ne présente vraiment que de légères rayures, que la batterie n’est pas en fin de vie ou même qu’il est réellement en état de marche ? Conscient de ces craintes, Back Market a mis en place plusieurs procédures pour garantir que les produits reconditionnés vendus sur sa plateforme sont non seulement conformes à la description, mais aussi reconditionnés dans de bonnes conditions.

Pour garantir une qualité proche du neuf, Back Market collabore avec plus de 1000 professionnels certifiés, systématiquement contrôlés par les équipes de Back Market. Elles peuvent ainsi s’assurer que ses partenaires respectent scrupuleusement la charte de qualité de la place de marché. Comme si cela ne suffisait pas, chaque produit vendu sur la plateforme profite d’une garantie d’un an minimum et les acheteurs disposent d’un délai de rétractation de 30 jours si le produit ne leur convient pas. Sans qu’il y ait besoin de justifier ladite rétractation. Vous ne prenez donc absolument aucun risque.

