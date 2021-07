The Last Duel : Matt Damon et Adam Driver s’affrontent dans le trailer

Cinéma Par Julie Hay le 21 juillet 2021 à 16h30

Le réalisateur de Gladiator revient à la réalisation de The Last Duel avec Adam Driver et Matt Damon dans les rôles principaux. Une première bande-annonce vient d’être partagée et nous donne un aperçu de l’affrontement entre les deux personnages principaux.

© 20th Century