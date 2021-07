PES fait place à eFootball, un free-to-play signé Konami

La célèbre franchise ne fait pas que changer de nom, mais change aussi de stratégie économique ainsi que de système de jeu.

© Konami

Konami vient de lâcher une bombe. Le studio laisse tomber Pro Evolution Soccer (PES pour les intimes) et présente eFootball, un tout nouveau free-to-play qui sortira dès cet automne sur consoles et mobiles.

Aux commandes de ce nouveau projet se trouve la même équipe qui travaillait jusqu’à maintenant sur la franchise PES, même si cela est bien l’une des seules choses que les deux jeux auront en commun. En effet, Konami va procéder à de grands changements, à commencer par le modèle économique d’eFootball.

Le titre sera un free-to-play et ne sortira pas de manière annuelle comme cela était le cas avec PES, ou comme le fait toujours EA avec FIFA. À la place, Konami prévoit d’agrémenter régulièrement le jeu de mises à jours et de contenu, un peu à la manière d’un jeu-service.

Bonne ou mauvaise nouvelle ? Pour le moment, trop peu d’informations ont été dévoilées pour se faire un avis définitif par rapport à ces nombreux changements. Il semblerait que Konami ait déjà prévu de sortir plusieurs DLC après sa sortie et de diversifier les modes proposés en gardant bien évidemment les tournois en ligne.

eFootball est attendu pour cet automne sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC, ainsi que sur mobiles avec des versions iOS et Android qui arriveront plus tard dans l’année. Le titre sera disponible en cross-play avec toutes les plateformes mentionnées.