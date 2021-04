Après le succès de PES 2021 Mobile, Konami présente Pitch Clash

Suite au succès de PES 2021 Mobile, Konami a annonce l’arrivée d’un nouveau jeu centré sur l’univers du football, Pitch Clash, et il est prometteur.

Konami, qui sera présent lors de l’E3 2021, a dévoilé il y a peu que le jeu eFootball PES 2021 Mobile s’approchait petit à petit du demi-milliard de téléchargements à travers le monde. Le jeu vient en effet de dépasser les 400 millions de téléchargement. Pour l’occasion, Konami a lancé sur Twitter le #MessiChallenge Quiz. Il s’agissait d’un défi où les fans devaient deviner le match précis duquel l’ambassadeur du jeu, Lionel Messi, parlait dans une interview. Si plus de 40 000 réponses étaient données, alors les joueurs pourraient recevoir une carte spéciale Lionel Messi Iconic Moment. Pour rappel, le jeu PES 2021 Mobile est disponible gratuitement sur les appareils Android et iOS.

Suite à ce succès, Konami a également annoncé l’arrivée d’un nouveau jeu centré sur l’univers du football. Ce prochain jeu s’appelle Pitch Clash et est un titre de stratégie transposé sur un terrain de foot. Les joueurs devront créer leur deck avec des cartes de joueurs connus, et ainsi composer leur équipe. Des joueurs provenant de tous les plus grands clubs seront au rendez-vous : Manchester United, FC Barcelona ou encore FC Bayern de Munich, et plein d’autres. C’est un jeu qui se veut bien plus simple et stratégique que PES 2021 Mobile, puisque les parties sont plus rapides et le système de jeu et les contrôles sont également plus simples. Un trailer a été dévoilé que l’on vous laisse découvrir juste ci-dessous. Bien que la date de sortie officielle n’ait pas encore été communiquée par Konami, la version bêta du jeu est d’ores et déjà disponible jusqu’au 20 avril sur les appareils Android.